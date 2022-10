Dialogue Corse / Paris : stop ou encore ?

Gérald Darmanin et les acteurs politiques, économiques et sociaux de la Corse en réunion de travail / mars 2022

Alors que la droite a clairement annoncé sa volonté de poursuivre les discussions, les positions sont moins tranchées dans les autres camps. Beaucoup, à l'avant-veille de la venue de Gérald Darmanin dans l'île, attendent une parole forte du ministre de l'Intérieur. D'ici cette nouvelle visite de Gérald Darmanin - pour l'heure maintenue -, bien des choses peuvent encore évoluer.

Rompre ou poursuivre le dialogue ?

Une clarification, une position sans équivoque du gouvernement, comme le réclament notamment les nationalistes aurait pour mérite de désamorcer une situation pour le moins tendue, de lever l'hypothèque qui pèse sur la suite du processus mais, séparation des pouvoirs oblige, cette prise de parole n'est pas évidente, surtout dans un contexte de défiance extrême entre l'Exécutif et le pouvoir judiciaire.

« Une posture politique »

Comme la droite à l'Assemblée de Corse, le sénateur LR de Corse-du-Sud, Jean-Jacques Panunzi, se prononce en faveur de la poursuite des discussions avec Paris, malgré le rejet de la demande de libération conditionnelle de Pierre Alessandri. Si, comme l'ensemble de la classe politique insulaire, il regrette cette décision de justice, pas question pour lui de rompre un processus qui concerne l'avenir de la Corse. Jean-Jacques Panunzi qui ne comprend pas la position de ceux qui veulent stopper le dialogue parle de chantage : « On discute dans le vide, sachant que ces décisions ne relèvent ni du pouvoir politique ni de l'État, que l'on manifeste notre mécontentement, c'est un fait et on vit tous avec une certaine forme d'injustice, mais on sait parfaitement aussi qu'on ne peut pas faire pression sur la justice. Aujourd'hui faire du chantage au gouvernement en disant si on ne règle pas le problème des prisonniers politiques on rompt les discussions alors jusqu'à présent on a été dans une posture, au départ il fallait dire d'accord pour le processus mais impérativement, il faut aussi qu'on règle le problème de la libération des prisonniers, de l'amnistie et du reste, ça n'a pas été dit, ça n'a jamais été évoqué, donc aujourd'hui je ne comprends pas leur position. »

Jean-Jacques Panunzi, sénateur de Corse-du-Sud Copier

En Corse, une réunion des 21 membres de la délégation insulaire, qui participe au dialogue avec Paris, est envisagée, pour adopter une position commune, donner plus de force à la voix de la Corse. En attendant, si la droite s'est prononcée pour la poursuite des discussions, comme l'association des maires de Haute-Corse, Core in Fronte et Corsica Libera suspendent leur participation alors que Femu est déterminé à poursuivre le processus, tout en considérant qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies. Le PNC, pour sa part, se réunissait ce lundi soir à Corte pour arrêter sa position.