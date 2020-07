Diane Rouland, maire du Ham, candidate à la présidence de la communauté de communes du Mont des Avaloirs

Après les élections municipales, d'importants rendez-vous attendent les élus et notamment l'installation des communautés de communes ou d'agglomération. Ce sera le cas à Laval et à Mayenne mais aussi dans la région du Mont des Avaloirs : 26 communes et 17.000 habitants.

L'actuel président de la CCMA et maire de Villaines-la-Juhel, Daniel Lenoir, sera donc opposé à Diane Rouland, qui entame son deuxième mandat de maire au Ham. "Je veux davantage de démocratie, rétablir de l'équilibre dans la prise de décisions", confie-t-elle à France Bleu Mayenne.

L'élection du président et des vice-présidents de la communauté de communes du Mont des Avaloirs se déroulera le 9 juillet prochain à Pré-en-Pail.