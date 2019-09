Didier Guillaume sur les pesticides : "arrêtons de nous diviser !"

A l'occasion de sa visite sur le salon des techniques du bio à Bourg-lès-Valence, le ministre drômois de l'agriculture appelle à ne plus se diviser sur la question des pesticides, alors que de plus en plus d'agriculteurs ont engagé leur conversion en bio.

Didier Guillaume au salon Tech and Bio ce jeudi matin

Drôme, France

Didier Guillaume en a marre. Marre de la polémique qui dure depuis des semaines sur les pesticides et la bonne distance des zones de non-traitement autour des maisons. Ce jeudi matin, avant sa visite sur le salon agricole des techniques du bio à Bourg-lès-Valence, il était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche et il a lancé un appel qu'il a voulu "très solennel".

Il n'y a pas d'un côté des vertueux et de l'autre côté des empoisonneurs

"N'opposons pas les agricultures. N'opposons pas les agricultures les citoyens et les agriculteurs. Il n'y a pas d'un côté des vertueux et de l'autre côté des empoisonneurs. Arrêtons de nous diviser, arrêtons de montrer du doigt, arrêtons la théorie du bouc-émissaire ! Aujourd'hui la transition agro-écologique s'applique à tous. Il n'y a jamais eu autant de conversion en bio dans notre pays. Aujourd'hui mon ministère et le gouvernement engage un milliard cent millions d'euros sur le plan mission bio, ça n'a jamais été fait jusque là. Parlons au lieu de nous diviser !"

Ni candidat aux municipales, ni aux prochaines sénatoriales dans la Drôme

Par ailleurs, Didier Guillaume a confirmé lors de cette interview qu'il ne serait pas candidat aux municipales, ni à Biarritz ni ailleurs. La rumeur avait circulé de son intérêt pour la ville basque "C'est quoi ? La rumeur de la rumeur ! Je démens".

Il annonce également qu'il ne se représentera pas aux élections sénatoriales de 2020 dans la Drôme. "J'ai mon engagement de ministre. La Drôme est mon département de coeur. C'est grâce à la Drôme et à Bourg-de-Péage que je suis l'homme que je suis. J'y ai tout obtenu : la mairie, le département, le sénat grâce à la confiance des citoyens. J'ai plus de 60 ans, il faut savoir passer la main. Mon successeur Bernard Buis est un excellent sénateur et je ne soutiendrai. Ma vie politique est terminée dans la Drôme."

