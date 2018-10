Bourg-lès-Valence, France

Trois jours après avoir obtenu le poste de ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume a donc choisi la Drôme pour sa première visite officielle. Il s'est rendu au lycée agricole du Valentin, à Bourg-lès-Valence, à la rencontre des personnels et élèves, et entourés des élus locaux qu'il a côtoyés durant des années. Mais cette fois, Didier Guillaume a eu droit à un accueil républicain et protocolaire. Toutefois, il l'assure, sa nouvelle casquette "ne change rien": "Ça me fait un peu drôle. Tout à l'heure quand je me suis retourné et que j'ai entendu le préfet me saluer "Monsieur le ministre", je me suis demandé de qui il s'agissait et c'était bien de moi. Mais c'est tout ce que ça change." s'amuse-t-il.

J'ai comme priorité absolue la formation agricole. Venir au lycée du Valentin est donc tout un symbole. Il nous faut plus d'élèves dans ce secteur. C'est par ce moyen que notre agriculture sera encore plus performante @dguillaume26pic.twitter.com/vCevzPVmnK — Alim'Agri (@Min_Agriculture) October 19, 2018

"Il est chez lui, il connait très bien l'établissement, il l'a visité au moins dix fois" raconte le proviseur du lycée du Valentin, Maurice Chalayer. Mais cette fois, Didier Guillaume est Ministre de l'Agriculture. La présidente du Conseil départemental de la Drôme, Marie-Pierre Mouton, présente au lycée, l'a donc bien rencontré en tant que tel, et confie lui avoir déjà remis "deux courriers, un sur le dispositif TODE, et un autre sur les zones défavorisées, parce que ce sont deux problématiques qui impactent le département".

Didier Guillaume a ensuite passé le vendredi après-midi en Isère, à Chatte, près de St Marcellin, à la Maison Familiale Rurale.