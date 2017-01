Primaire à gauche : Didier Herbillon, maire PS de Sedan, ne soutiendra pas forcément le vainqueur

Didier Herbillon ne soutiendra pas à la présidentielle le candidat de son parti s'il s'agit de Benoît Hamon ou d'Arnaud Montebourg, a annoncé le maire socialiste de Sedan sur France Bleu Champagne-Ardenne.

"Je ne pourrai pas voter pour Hamon ou pour Montebourg à la présidentielle" a déclaré ce vendredi Didier Herbillon sur France Bleu Champagne-Ardenne. Le maire socialiste de Sedan soutient Manuel Valls dans le cadre de la primaire à gauche. Et si l'ex-premier n'en sort pas vainqueur, Didier Herbillon compte s'abstenir à la présidentielle.

Je n'ai jamais été frondeur - Didier Herbillon

Benoît Hamon et Arnaud Montebourg sont "trop éloignés de la conception que j'ai des réalités des fonctionnements économiques, de la réalité sociale" juge Didier Herbillon. L'élu rappelle qu'il n'a "jamais été frondeur" et estime que la France a besoin "de gens qui ont le sens de l'Etat, l'expérience du gouvernement et qui ont des programmes réalistes". Interrogé sur le risque d'une explosion du Parti socialiste si d'autres élus ou militants décident comme lui de ne pas soutenir le candidat du PS à la présidentielle, Didier Herbillon a répondu qu'il "en tirera toutes les conclusions".

Didier Herbillon salue, par ailleurs, le bilan de François Hollande, qu'il recevait jeudi soir à Sedan, dans le cadre de la visite du président de la République dans les Ardennes. "François Hollande a pris des mesures extrêmement fortes pour notre pays, en matière de développement économique. Aujourd'hui force est de constater que la reprise est là, y compris à Sedan où quelques entreprises embauchent. Il y a eu aussi un déchaînement médiatique terrible contre lui, et souvent injuste et injustifié" déclare Didier Herbillon.

Jeudi soir, François Hollande a visité le château fort de Sedan puis y a dîné. Une soirée "inoubliable" a salué sur Twitter Didier Herbillon.

