Didier Lallement devient le nouveau préfet de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine

Dider Lallement a été nommé par le Conseil des ministres ce mercredi matin.

La région Nouvelle-Aquitaine a un nouveau préfet : Didier Lallement, qui a été nommé au conseil des ministres ce mercredi matin. Ce haut fonctionnaire est âgé de 61 ans, et était conseiller-maître de la Cour des comptes chargé de l'énergie, du commerce et de l'artisanat.

Didier Lallement a été également secrétaire général du ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, et le secrétaire général et haut fonctionnaire de défense du ministère de l’Intérieur. Il a exercé des fonctions de préfet de Basse-Normandie de 2010 à 2012.

Il succède à Pierre Dartout, parti prendre la direction de la région Provence-Alpe-Côte-d'Azur. Pierre Dartout avait pris ses fonctions en avril 2015.