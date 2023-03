Didier Pillon, chef de l'opposition municipale à Laval : le maire ça va mais son équipe pas du tout

En début de semaine, la ville de Laval a voté son budget , en hausse de plus d'un million d'euros par rapport à l'an dernier. Florian Bercault, le maire divers gauche, est l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce vendredi à 8h08. Il détaillera les investissements et ses projets, répondra aussi à la polémique liée aux travaux de la place du 11 Novembre avec des coûts pour les financer qui ne cessent d'augmenter critiquent ses opposants. Cela fait presque 3 ans maintenant qu'il est à la tête de la ville la plus importante du département. Son élection fut une surprise en 2020.

ⓘ Publicité

L'opposition reconnait les qualités du jeune élu mais il est très mal entouré explique Didier Pillon, le chef de file de la droite au conseil municipal : "le contexte est difficile, je respecte le maire, il est honnête et a une vision claire mais je ne suis pas persuadé que son équipe soit à sa hauteur. Autour de lui, il y a des gens très dogmatiques et qui évitent les débats et qui ne permettent pas d'avancer sur certains dossiers".