Didier Rambaud : "Je suis encore sous le coup de l'émotion"

Le maire et conseiller départemental PS du Grand-Lemps Didier Rambaud fut l'un des premiers à se mettre "En Marche" il y a un an. Il savoure le score d'Emmanuel Macron

En Isère, comme dans le reste du pays, Emmanuel Macron sort en tête du premier tour. Dans notre département, le premier élu à l'avoir rejoint au lancement d'En Marche il y a un an s'appelle Didier Rambaud. Le conseiller départemental PS et maire du Grand-Lemps ne cachait pas hier soir son émotion. Didier Rambaud pose clairement les bases du second tour : "Désormais c'est le réformisme contre la xénophobie" estime celui qui se dit encore socialiste mais reste interpellé par l'élimination des deux forces qui ont structuré la vie politique française ces cinquante dernières années.