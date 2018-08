Quel avenir pour le Front de Mer ? La Ville de Dieppe organise une concertation avec le public sur le projet d'aménagement du front de mer. Elle se déroule le 24 et 31 août en plein air sur la promenade. Elus et techniciens détaillent les options avec les passants, qu'ils soient de Dieppe ou non.

Dieppe, France

Penchés sur un plan grand format du front de mer nouvelle version, ils sont une petite dizaine à débattre avec les élus et techniciens de la ville de Dieppe. Depuis le début de l'été, tous les vendredis, les débats vont bon train sur le projet de rénovation de ce lieu emblématique : "Chaque semaine, on a 40 à 50 personnes qui viennent nous parler pour nous donner leur avis" sourit Luc Desmarest, adjoint à la démocratie locale, au stationnement et à la circulation.

Le front de mer : un lieu emblématique

Christophe est Dieppois depuis toujours. Pour lui, le front de mer est une institution. Il se montre donc enthousiaste face à ce projet de rénovation : "on ne peut qu'être emballé par un tel projet qui vise à faire progresser le tourisme et le commerce !" lance-t-il avant de s'adresser à un technicien au sujet d'une piétonnisation de la promenade.

Un projet qui n'en est qu'à ses débuts

Le projet n'en est cependant qu'à son tout début. Plusieurs pistes sont étudiées. Luc Desmarest, tient à faire coïncider les travaux avec les attentes de la population. "Il faut prendre en compte les voitures, les cyclistes, les skate et les piétons. L'objectif c'est d'avoir un projet qui convienne à tout le monde".

Dieppois et non dieppois sont invités à échanger tous les vendredis après midi, et ce jusqu'au 31 août. Plus de 700 questionnaires ont déjà été remplis.