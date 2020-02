Diffusion d'une vidéo intime et retrait de la candidature de Benjamin Griveaux : Caroline Janvier choquée

Orléans, France

La classe politique est unanime depuis ce vendredi matin pour dénoncer une "foire aux ordures", une "abomination", "un naufrage voyeuriste", après le retrait de Benjamin Griveaux de la campagne des municipales à Paris, suite à la diffusion sur le web d'une vidéo intime du candidat LREM. La députée LREM du Loiret Caroline Janvier se dit "choquée".

"Je suis très choquée qu'une vidéo relayée sur les réseaux sociaux et relevant de la vie intime d'un candidat aux municipales puisse avoir un effet sur la campagne et aboutir au retrait d'un candidat", explique la députée du Loiret à France Bleu Orléans.

Caroline Janvier poursuit : "ce n'est pas à la hauteur des enjeux démocratiques et c'est très grave : dorénavant, les responsables politiques, et au-delà les personnalités publiques, sont à la merci d'effraction de leur vie intime, de piratages de vidéos, et ça nuit, au final, aux électeurs et à la qualité du débat démocratique. C'est très inquiétant."Retrait de