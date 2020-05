Au moment où la Côte d'Or bascule en vert sur la carte de de confinement, le maire de Dijon a annoncé en marge du Conseil municipal que les parcs et jardins à Dijon seront rouverts dès ce samedi 30 mai.

Dijon : le maire Francois Rebsamen annonce l'ouverture des parcs et jardins pour le week end de la Pentecôte

Francois Rebsamen n'entend pas attendre la date du 2 juin pour rouvrir les parcs et jardins à Dijon. Dès ce samedi, les espaces verts de Dijon seront rouverts aux habitants.

"Il faut que les gens puissent retourner travailler" - François Rebsamen, maire de Dijon

La ville de Dijon a décidé d'accorder la gratuité de la cantine scolaire pour toutes les familles dont le revenu mensuel est inférieur à 1200 euros. Sur Dijon cela concerne 3160 enfants. Pour aider les commerçants et le tissu économique local, le maire propose l'exonération totale de tous les droits de voiries et des redevances des marchés entre les mois de janvier et mars 2020.

De la même manière la ville de Dijon va exonérer les loyers des acteurs présents dans les locaux de la ville. Cela représente un manque à gagner de 600 000 euros. La ville de Dijon va également verser une prime exceptionnelle aux agents municipaux, prime dont le montant sera inférieur à 1000 euros.

Du côté des dépenses, la ville de Dijon va perdre 12 millions d'euros notamment en raison du manque de recettes provenant du secteur des transports. "l'économie doit repartir, il faut que les gens puissent retravailler." a martelé Francois Rebsamen.

Parmi les annonces faites par le maire de Dijon, il y a la confirmation de la nomination de Dominique Pitoiset a la tête de l’Opéra de Dijon pour remplacer Laurent Joyeux.

Enfin concernant le concert de rentrée prévu fin août, la ville réfléchit à une autre formule que celle de rassembler 20 000 personnes sur la place de la Liberté.