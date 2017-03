Dijon : Anne Erschens démissionne du conseil municipal

Anne Erschens, la candidate investie par les Républicains pour les élections législatives sur la 1 ère circonscription de Côte-d'Or a décidé de démissionner du conseil municipal de Dijon et du conseil communautaire du Grand Dijon pour se consacrer à la campagne.

Elle a été investie par son parti, Les Républicains, pour être candidate aux législatives sur la 1 ère circonscription de Côte-d'Or. Anne Erschens a décidé de se consacrer à sa campagne. Elle démissionne donc dès maintenant de ses mandats de conseillère municipale de Dijon et de conseillère communautaire du Grand Dijon.

"Je souhaite anticiper la règle sur le non-cumul des mandats. C'est pourquoi j'ai décidé de me consacrer exclusivement à mon mandat de conseillère départementale de la Côte-d'Or et à la campagne pour les élections législatives afin, le moment venu, d’exercer le plus efficacement possible mes missions de député au service de mes concitoyens", écrit Anne Erschens dans un communiqué.