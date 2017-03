Dijon : ils ont 18 ans, et ils s'apprêtent à voter pour la première fois

Ils ont eu 18 ans il y a quelques semaines ou quelques mois et ils vont pouvoir voter pour la première fois le 22 avril 2017. Jeudi soir à Dijon, 1320 jeunes ont reçu officiellement leur carte d'électeur lors d'une cérémonie à la Mairie. Et ils comptent bien l'utiliser.

Ils ont tout juste 18 ans. Et le premier tour de l'élection présidentielle le 22 avril prochain sera pour eux le jour où ils vont glisser pour la première fois un bulletin dans l'urne. Des jeunes majeurs dijonnais ont reçu officiellement leur carte d'électeur lors d'une cérémonie à la Mairie. Les autres la recevront comme tout le monde par courrier. Une carte dont ils comptent bien se servir. Contrairement à ce que l'on entend parfois, les jeunes que nous avons rencontré s'intéressent à la politique, même s'ils ont du mal à trouver leur bonheur parmi les candidats.

Plus de peur que de fierté

Pour Sophie, Arthur et Alexandre, pas question de passer leur tour. Ils iront bien voter le 22 avril, "c'est important, il y a des gens qui se sont battus pour le droit de vote", affirme Arthur. Pourtant, il n'est pas particulièrement excité à l'idée d'aller voter : "vu les candidats qui se présentent, on ressent plus de peur que de fierté." Sophie est encore plus radicale : "honnêtement, une bonne partie d'entre eux, je les jetterais bien à la poubelle, mais je vais aller voter, on espère réussir à faire bouger les choses, parce que maintenant c'est à notre tour" . Et pour Alexandre, "tous les candidats font peur en fait, il faut bien prendre du recul, mais dans tous les programmes il y a des points qui posent question. Voter pour telle personne plutôt que pour telle autre, ça aura forcément des conséquences."

Des débats avec leur entourage

La politique, c'est un sujet dont ils parlent, entre amis, en famille, et même à l'école : "mais les profs qui en parlent ne nous disent pas pour qui ils votent, précise Arthur, ils restent neutres." Sophie sait pour qui elle va voter au premier tour : "c'est mon grand frère qui m'a dit de regarder celui-là qui avait des idées pas mal. Alors j'ai regardé plusieurs interviews, j'ai observé comment il réagit face à certaines questions, je le trouve un peu différent des autres en fait. Après, on peut toujours se faire avoir ... mais on verra bien !" Sophie est attentive aux questions sur l'économie et l'égalité. Arthur lui trouve que les candidats ne parlent pas assez de leurs idées pour la jeunesse.

L'information passe surtout par internet

Mais comment s'informent ces jeunes sur les programmes des candidats ? Arthur et Alexandre lisent les programmes officiels. Ils ne regardent pas tellement la télé, et suivent l'actualité des candidats sur internet. Sophie elle regarde les débats télévisés, "quand (elle) peut" et s'informe aussi via Youtube, en regardant en replay des interviews de son candidat préféré.

