Présidentielle : Flixbus s'engage à nouveau contre l'abstention le 7 mai prochain

Opération de communication citoyenne pour Flixbus contre l'abstention : la société de bus à bas coût remboursera les électeurs qui voyageront entre le 6 et le 7 mai pour aller voter au second tour de la présidentielle. La condition sera d'envoyer une photo prise dimanche devant le bureau de vote.

FlixBus s'engage à nouveau contre l'abstention. La société de bus à bas prix renouvelle l'opération menée au premier tour de l'élection présidentielle #Jevote avec #Je(re)vote lors du second tour. Une façon d'encourager tous ceux et toutes celles qui hésitent encore à se déplacer pour le second tour le 7 mai. Yvan Lefranc-Morin, le directeur général de FlixBus pour la France se défend, " ce n'est pas une opération commerciale mais une manière citoyenne de s'engager dans cette campagne".

Flixbus rembourse votre trajet pour aller voter

Pour cela, les voyageurs doivent avoir réservé via l'application smartphone entre le 29 avril et le 3 mai, pour un trajet effectué en France entre le 6 et le 7 mai. La contre-partie c'est d'envoyer une photo de soi devant son bureau de vote après avoir voté.

_"On ne s'engage pas politiquement mais pour lutter contre l'abstention et en échange on rembourse le trajet en autocar". —_ Yvan Lefranc-Morin, directeur général de FlixBus

Au premier tour, la compagnie a reçu une centaine de demandes et espère faire aussi bien au second tour de l'élection présidentielle le 7 mai. Pour profiter d'un bon voyage, il vous faut envoyer la photo et les documents concernant la réservation, jusqu'au 14 mai inclus à : election@flixbus.fr, depuis le même mail que celui utilisé pour la réservation du trajet. Le bon offert est valable du 1er au 30 juin inclus.