A Dijon la France Insoumise se voit comme la première force d'opposition au projet d'Emmanuel Macron

Deuxième tour des législatives dimanche 18 juin, La République En Marche le parti du président Emmanuel Macron qui a fait cavalier seul au premier tour devrait s'assurer une majorité pléthorique à l'Assemblée Nationale. Que fera La France Insoumise en Côte-d'Or, appellera t-elle à voter?

En Côte-d'Or, avec 32,88% des suffrages exprimés, la REM a fait le Grand Chelem, arrivant en tête dans les 5 circonscriptions du département. Au second tour Didier Martin (1ère circonscription), François Deseille (2e circonscription), Yolaine de Courson (4ème circonscription) et Didier Paris (5ème circonscription) affronteront des candidats "Les Républicains" ou bien divers droite. Seule Fadila Khattabi (3ème circonscription) aura face à elle un candidat FN, Jean-François Bathelier.

Où se reporterons les plus de 15 000 voix de La France Insoumise en Côte-d'Or?

Vu l'effondrement du PS au niveau national et au niveau de la Côte-d'Or, La France Insoumise est devenue la première force d'opposition à gauche. Que feront les militants côtes d'oriens de Jean-Luc Mélenchon dimanche prochain? Pour qui voteront-ils? Cette question peut avoir son importance quand l'on sait que LFI et ses 5 candidats a rassemblé 15 404 voix sur son nom ce dimanche dans les 5 circonscriptions en jeu. La France Insoumise veut avoir son mot à dire et sa voix comptera dans les années qui viennent. Car c'est ce mouvement que l'on devrait retrouver à la pointe du combat contre la politique d'Emmanuel Macron.

L'une des affiches de La France Insoumise avenue Victor-Hugo à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Samuel Garnier, prof remplaçant d'histoire-géo tourne dans les lycées de Côte-d'Or. A 31 ans, ce militant France Insoumise -qui a été directeur de campagne de Boris Obama sur la 3e circonscription- se gratte la tête... Il se demande ce qu'il votera dimanche prochain... Aucun candidat de la France Insoumise n'étant qualifié. "Eh bien dimanche prochain, je me pose encore la question..."

Samuel Garnier fut directeur de campagne de Boris Obama sur la 3e circonscription de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

J'avoue que je suis assez stupéfait par la situation actuelle. Sur la troisième circonscription par exemple on a le choix entre Fadila Khattabi (REM) et le Front National. Pour un homme de convictions comme moi et comme pour de nombreux insoumis, le choix est cornélien. Nous notre ligne de conduite c'est "aucune voix pour le FN". De là à dire que le jeune homme votera pour la candidate en Marche, il y a un pas! "J'ai la conviction qu'il faut coûte que coûte aller voter par contre je ne sais pas si je voterai pour madame Khattabi ou si je voterai blanc ou nul".

Le dilemme de Samuel Garnier militant de La France Insoumise, sur sa circonscription une marcheuse est en finale face à un candidat FN Copier

Alexandre Emorine, 27 ans, l'un des cadres de La France Insoumise en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Mélenchon pense qu'il aura un groupe à l'Assemblée Nationale

En Côte-d'Or c'est Boris Obama, candidat pour la FI sur la 3e circonscription qui a réalisé le plus gros score pour son mouvement. Il a recueilli 12,60% des suffrages exprimés et plus de 4 200 voix... Il s'est classé 4e du premier tour. Au niveau national, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon qui a récolté plus de 33% des voix au premier tour est arrivé en tête dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Avec 10,9% au niveau national il pense qu’il aura un groupe à l'Assemblé nationale. Ce qui est toujours plus facile pour s'opposer...