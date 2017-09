Dijon Métropole : le projet métropolitain dévoilé aux élus

Quelques mois après avoir obtenu son statut de métropole, la ville de Dijon a présenté son projet métropolitain, qui inclura les 24 communes qui font désormais partie de Dijon Métropole. Avec un seul mot : l'alliance entre les territoires.

Dijon Métropole dévoile son projet métropolitain ! Ce samedi, le maire de Dijon François Rebsamen a réuni les élus des 24 communes de la métropole - qui a obtenu son statut lors de la parution du décret au Journal Officiel, le 25 avril dernier - pour débattre sur les différents points du projet.

Alliances entre les territoires

Ils tiennent en plusieurs axes : développer une alliance entre Dijon et les territoires qui l'entourent, aménager ce territoire, soutenir la croissance démographique, renforcer l'identité de chaque commune, renforcer les filières existantes en matière de tourisme, d'industrie agro-alimentaire, de santé ou de numérique par exemple, s'engager pour l'environnement avec des politiques sociales et solidaires.

La halte ferroviaire aurait été compliquée à mettre en place sans l'aide de la métropole

A Dijon métropole, on trouve des communes de toutes les tailles, comme Longvic par exemple. La ville compte 8 900 habitants et a un projet phare de longue date : sa halte ferroviaire, qui aurait été "carrément infaisable sans l'aide de la métropole", explique José Almeida, le maire de Longvic. "Grâce à la métropole, nous allons pouvoir lettre des experts autour de la table, chose qu'on ne pouvait pas faire avant", ajoute-t-il.

Patrick Moreau, le maire de Bressey-sur Tille, attend beaucoup des services rendus par la métropole : "Nous avons besoin de la métropole en ce qui concerne l'assainissement de l'eau, par exemple, nous ne pourrions pas le faire tout seul, c'est sûr", explique-t-il.

Le but de ce projet métropolitain :"travailler main dans la main avec les communes et communautés de communes mais aussi le département notamment", explique François Rebsamen, le président de Dijon Métropole.

Un accord trouvé avec le Conseil Départemental

Sur ce point-là d'ailleurs, l'accord avec François Sauvadet, le président UDI du Conseil Départemental, est trouvé : "Nous allons travailler ensemble et la métropole va récupérer toutes les compétences du département sauf les collèges", souligne François Rebsamen. "J'ai proposé à François Sauvadet une délibération sur les grandes lignes et les principes des transferts de compétences à venir, et ce, dés l'automne", ajoute-t-il.