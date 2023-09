Dijon : Parc Eiffel, aide au Maroc, Miss France... ce qu'il faut retenir du conseil municipal de rentrée

Le conseil municipal de rentrée a eu lieu lundi 25 septembre 2023 à Dijon. 38 points étaient à l'ordre du jour pour les élus. Une assemblée à retrouver ici en vidéo . France Bleu Bourgogne fait le point sur les principaux dossiers.

9 millions d'euros pour le futur Parc Eiffel

La municipalité a présenté le futur "Parc Eiffel", dix hectares de "parc urbain" au Port du Canal, proche de la Cité de la gastronomie. Pour l'aspect financier, la première tranche de travaux, qui doit être réalisée entre l'automne 2024 et la fin 2025, coûtera 3,5 millions d'euros. Elle "va consister essentiellement à de la végétalisation, à de l'amélioration du bâti, de l'environnement", indique le maire de Dijon, François Rebsamen. Jusqu'à 5,5 millions d'euros supplémentaires sont prévus pour "l'animation, la visite touristique, la vie du port du canal, choisis avec les habitants eux-mêmes".

François Rebsamen espère une inauguration avant la fin de son mandat, fin 2025. Il prévient toutefois sur "les décalages depuis la guerre en Ukraine, avec les matériaux qu'on ne trouve pas et les coûts qui s'envolent. On va tenir compte de tout ça pour y arriver".

Moins d'élèves dans les écoles dijonnaises, un gros projet pour l'école Joséphine Baker

Le maire de Dijon a fait le point sur les écoles dijonnaises. En cette rentrée 2023, on dénombre 247 élèves en moins par rapport à 2022. Au total, un peu plus de 12.400 élèves se rendent chaque jour à l'école. La ville dénombre dix ouvertures de classe contre six fermetures

Par ailleurs, le cabinet RHB Architectes a été désigné pour l'opération de rénovation de l'école Joséphine-Baker, parmi 45 projets. La rénovation a débuté pendant l'été. "L'extension de la maternelle, la rénovation du bâtiment existant et la restructuration du restaurant scolaire" sont prévus entre juillet 2024 et juillet 2025. "La réhabilitation de l'école élémentaire" est prévue entre 2025 et novembre 2026. Les élèves du groupe scolaire sont accueillis à l'école Tivoli pendant ce temps-là, précise la ville.

50.000 euros d'aide pour les sinistrés après le séisme au Maroc

La ville de Dijon a voté une aide de 50.000 euros pour le Maroc, frappé le 8 septembre dernier par un séisme meurtrier. La subvention sera versée à l'association Cités Unies France - présidée par le maire de Dijon, François Rebsamen.

"Cette association regroupe toutes les grandes collectivités françaises, et donc nous avons ouvert un compte où nous recevons les dons des collectivités, et après, parce que nous avons beaucoup de jumelages avec les villes marocaines, nous pouvons soutenir les actions à mener", à précisé le maire de Dijon au micro France Bleu Bourgogne.

Évolution des tarifs pour les nouveaux exposants à la foire gastronomique, entrée gratuite pour les moins de 12 ans

La foire gastronomique de Dijon aura lieu du 1er au 12 novembre 2023, pour une "édition centenaire". Après un feuilleton de plusieurs mois, la gestion du Parc des expositions est revenu à la ville. La municipalité annonce qu'un nouveau tarif voit le jour pour les exposants. 125 mètres carrés seront réservés aux "primo-accédants de Bourgogne-Franche-Comté", des exposants issus de la région qui viendraient pour la première fois. Pour eux, la ville met en place un "Pack Welcome", qui permet de bénéficier de 50% de réduction sur le prix du mètre carré.

L'entrée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans - contre 13 ans l'année dernière .

L'élection de Miss France

Le concours Miss France sera organisé au Zénith de Dijon, le 16 décembre 2023. Le coût pour la ville est estimé entre 60.000 et 80.000 euros, selon les chiffres communiqués par la première adjointe, Nathalie Koenders, qui met en avant les 2000 nuitées réservées pour l'occasion dans les hôtels dijonnais. Le soir de la diffusion, sur TF1, 5 minutes seront consacrées à Dijon, au travers des portraits des candidates.

Une semaine du Japon en octobre

Une exposition "À portée d'Asie" aura lieu du 20 octobre 2023 au 22 janvier 2024, au musée des Beaux-Arts. Le prix d'entrée (9 euros pour le plein tarif et 5 euros pour le tarif individuel) avait été voté en juin dernier. La collection permanente restera gratuite. Du 16 au 22 octobre, la ville va également organiser une "Semaine du Japon".

Le programme de l'édition 2024 de "Dijon vu par..."

Après M'Brick , pour l'édition 2024 de l'exposition "Dijon vu par..." la carte blanche sera donnée à Gérard Thevignot, un peintre autodidacte, "pour montrer Dijon à la fois sous un angle inédit et orignal". L'exposition prendra place du samedi 29 juin au samedi 21 septembre 2024, au salon Apollon de l'Hôtel de ville. L'entrée sera gratuite.

François Rebsamen confirme qu'il ne se représentera pas en 2026

Le maire de Dijon a réaffirmé qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections municipales, en 2026, pour un cinquième mandat. Interrogé en marge du conseil sur l'inauguration du Parc Eiffel, qu'il souhaite pour fin 2025, François Rebsamen se projette : "Ça me plairait bien d'inaugurer ça sans me re-présenter après. En tout les cas, sans me re-présenter à la fonction de maire, c'est tout ce que je prends comme engagement. Je ne serai pas candidat à un renouvellement de ma fonction de maire, je l'ai déjà dit. Alors ça suscite des interrogations, mais, à un moment, il faut savoir s'arrêter et transmettre le flambeau".

Le VYV Festival s'arrête en 2024

Le VYV Festival, c'est terminé , en tout cas pour 2024. En marge du conseil municipal, le maire de Dijon a réagi a cette annonce : "Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est un festival qui avait trouvé son public. Les gens profitaient d'un lieu assez merveilleux, avec des stands, des animations. La ville de Dijon avait fait un gros effort financier pour mettre en place des navettes. On a appris que les mutuelles ne financeraient pas l'année prochaine. "Une pause pour mieux redémarrer en 2025". Je ne peux pas dire que je n'y crois pas, mais je pense que ça va être difficile. Je m'aperçois que nombre de festivals l'année prochaine, à cause des Jeux Olympiques, des dates reportées, du prix des artistes, vont être en difficulté. Espérons qu'il retrouve très vite le chemin de la Combe à la serpent".