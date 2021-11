Dijon : Qui sont ces élus Verts qui ont décidé de rejoindre la majorité municipale ?

"Nous avons décidé de rejoindre la majorité municipale et de travailler en équipe avec ses membres pour la qualité de vie des Dijonnais"... C'est par ces mots que Karine Savina (présidente de Génération Ecologie), Fabien Robert (Alliance écologiste indépendante) et le sans étiquette Patrice Chateau -tous conseillers municipaux- annoncent leur ralliement à l'équipe de la majorité municipale du maire PS François Rebsamen. "En rejoignant la majorité, nous serons en cohérence avec le département et la région pour mener à bien la transition écologique sur nos territoires" plaident-ils dans un communiqué qui annonce la création d'un nouveau groupe politique "L'écologie pour vous".