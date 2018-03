Dijon, France

Il régnait une certaine tension ce lundi 26 mars 2018 salle de Flore. L'adjoint aux sports, Jean-Claude Decombard s'est vu retirer ses fonctions d'adjoint après un vote à mains levées. Et puis Charles Rozoy, conseiller municipal délégué aux commerces et au sport a lui aussi perdu sa délégation, sur arrêté du maire. La raison de cette mise à l'écart : leur ralliement au nouveau groupe dijonnais La république en Marche, crée début mars à l'initiative du conseiller municipal et député LREM Didier Martin.

Charles Rozoy et Jean-Claude Decombard ont perdu ce lundi 26 mars leurs délégations pour avoir rallié le nouveau groupe En Marche au sein du conseil municipal. © Radio France - Stéphanie Perenon

"Je ne suis pas surpris "-Jean-Claude Decombard

"Le maire a dit l'an passé que si un groupe En Marche se créait à Dijon, il le considérerait comme d'opposition et qu'il retirerait aux élus leurs délégations donc il joint le geste à la parole, ça ne me surprend pas. J'ai pris ma décision en parfaite connaissance de cause et j'assume complètement."

C'est Claire Tomaselli qui a été élue ce lundi, pour remplacer Jean-Claude Decombard au poste d'adjointe aux sports. La conseillère municipale, est la principale adjointe au collège Marcelle Pardé à Dijon et basketteuse dans les rangs du CSLD Basket en nationale 2.

#CMDijon Claire Tomaselli élue ce soir nouvelle adjointe aux sports pic.twitter.com/ygdOUz8HH4 — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) March 26, 2018

Suspension de séance d'une vingtaine de minutes

Mais après le vote des élus, le maire a dû demander une suspension de séance pour un incident survenu dans les rangs du nouveau groupe d'En Marche. C''était juste après le vote du retrait des fonctions de Jean-Claude Decombard, au moment où Charles Rozoy a rejoint la place vide à côté de Didier Martin. Ce dernier s'étant étonné que le maire n'ait pas prévu des places côte à côte pour leur nouveau groupe. Après vingt minutes de discussions, et de face à face la séance a repris avec l'engagement pris par François Rebsamen , "je prends l'engagement de regrouper les trois élus d'En Marche lors du prochain conseil municipal". Mais pour Didier Martin, c'était trop tard, " il y a l'usage et l'esprit, je vous ai écrit le 6 mars dernier pour vous annoncer la création de ce groupe. Si c'est ainsi que vous respectez les oppositions, je le regrette et par conséquent mes collègues et moi, nous quittons la séance du conseil municipal."

#CMDijon débuter la vie d'un groupe politique par la chaise vide dès le 2ème rapport alors qu'il y a des débats à faire vivre: fiscalité, PLUi-HD, plan biodiversité, carte scolaire, embellissement rue de Liberté ... n'est-ce pas un acte manqué 🙄 — Catherine Hervieu (@CatHervieu) March 26, 2018

Pas de hausse des taux d'imposition

Lors de ce conseil municipal, les élus ont aussi voté l'absence de hausse des taux d'imposition (taxe habitation, taxe sur le bâti foncier, et taxe sur le bâti non foncier).

✅ C’était notre objectif, c’est aujourd’hui acté. Pour la 2ème année consécutive, les impôts locaux n’augmenteront pas à #Dijon. #CMDijonpic.twitter.com/Ah2OEyVOPC — Ville de Dijon (@dijon) March 26, 2018

Une séance qui s'est ouverte hier soir avec une minute de silence observée par les élus en mémoire de José Dillenseger, ancien syndicaliste et militant des droits de l'homme. Citoyen d'honneur de la ville de Dijon, il est décédé récemment à l'âge de 93 ans. Une minute de silence rendue également aux victimes de l'attentat dans l'Aude.