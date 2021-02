Dijon : un conseil municipal extraordinaire entièrement consacré à la crise sanitaire

La crise sanitaire était ce lundi 1er février au menu d'un conseil municipal extraordinaire à Dijon. La réunion des élus se déroulait à huis clos à cause des mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 et à ses conséquences dans la capitale bourguignone.

La séance se tenait dans les locaux de Dijon Métropole.

Une fois n'est pas coutume, le préfet de la Côte-d'Or, Fabien Sudry, et le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, Pierre Pribille étaient conviés à la réunion. Ils étaient chargés en préambule de faire le point sur la situation sanitaire à Dijon et en Côte-d'Or. Ce lundi soir, on comptabilisait 284 côte d'Oriens hospitalisés COVID , dont 31 en réanimation.

La situation sanitaire et économique

Selon le préfet Fabien Sudry, "on revient dans la moyenne nationale, même si le taux d'incidence reste plus élevé avec un chiffre de 246 en Côte-d'Or contre 211 pour la moyenne nationale". Une baisse qui s'expliquerait selon Fabien Sudry grâce aux effets du couvre feu. Cette stabilisation devrait éviter un reconfinement, selon le représentant de l'Etat en Côte-d'Or.

Sur le plan économique, en côte d'or 12.200 entreprises ont bénéficié du Fonds de Solidarité depuis le début de la crise sanitaire, 7.200 ont eu recours aux prêts garantis par l'état pour un total de 942 millions d'euros

La vaccination en Côte-d'Or

En Côte-d'Or, 18.000 personnes se sont faites vacciner en janvier, c'est donc bien plus que l'objectif de 10.000 fixé par le préfet. Le revers de la médaille, c'est les livraisons ne suivent plus. Les laboratoires Pfizer / BioNtech n'arrivent pas à faire face à la demande, ce qui fait qu'aujourd'hui "on est dans un marathon, et loin du scénario que l'on imaginait il y a un an" reconnaissent les autorités.

Dijon, l'exception ?

Le directeur de l'Agence régionale de Santé, Pierre Pribille explique qu'à Dijon, le taux d'incidence est de 180 pour 100 000 habitants. Il est même en baisse, y compris pour les plus de 65 ans, où le taux est de 170 pour 100.000 habitants. Nous ne sommes donc pas dans la troisième vague annoncée, mais il y a toujours la crainte des nouveaux variants plus contagieux, bref "On marche sur un fil" pour Pierre Pribille.

Cette crise sanitaire crée aussi des dommages collatéraux notamment au niveau des maladies mentales, et un public inquiète en ce moment les autorités. Il s'agit de celui des étudiants qui se retrouvent souvent isolés et sans ressources. Les autorités affirment qu'elles vont les accompagner.

Ce conseil se déroulait sans public, mais les débats étaient diffusés sur le site internet de la ville et sur sa page Facebook.

Un soutien aux commerces et aux professionnels

Parmi les dossiers à l'ordre du jour, les élus votaient une série d'aides pour les professionnels du commerce et de l'artisanat de Dijon impactés par la fermeture obligatoire imposées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie.