Dijon, une centaine de personnes rassemblées contre la casse du code du travail à l'appel de la France Insoumise

Contre la casse du code du travail, une centaine de personnes se sont rassemblées ce mercredi en fin d'après-midi à Dijon. Un appel national de la France Insoumise, une façon de se faire entendre dans la rue alors qu'à l'Assemblée nationale le climat est tendu depuis l'examen du projet de réforme.

Le rassemblement avait lieu entre 17 et 19 heures place du Bareuzai à Dijon. Une centaine de personnes, militants ou simples sympathisants de la France Insoumise y ont répondu, pour dénoncer ce qu'ils considèrent "comme la casse du code du travail".

Une façon de se faire entendre dans la rue alors qu'à l'Assemblée nationale le climat est tendu depuis lundi et le début de l'examen du projet de réforme du Code du travail. Boris Obama, militant de la France Insoumise en Côte-d'Or, fustige le fameux dialogue social mis en avant par le président Macron. Pour lui, "maintenant que le patron peut savoir combien ça lui coûter de licencier quelqu'un, quel pouvoir aura le salariés face à une telle pression insidieuse, s'il décide par exemple de ne pas accepter le travail le dimanche ou le retour aux 40 heures. C'est très compliqué."

D'autres comme Irène, retraitée de la santé, et ancienne déléguée syndicale Force Ouvrière, dénonce "le règne" d'Emmanuel Macron."Toute ma carrière j'ai défendu les salariés et aujourd'hui on met tous nos droits durement gagnés, à la poubelle. Il faut que le peuple se soulève et en particulier les jeunes."

Le vote sur l'ensemble du projet de loi aura lieu à la fin des débats, jeudi soir ou lundi.