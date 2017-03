Dijon : une prof d'espagnol en marche avec Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a rassemblé jeudi soir près de 2500 personnes lors d’un meeting au Zénith de Dijon. Dans les premiers rangs, parmi les militants, il y avait Maria Paz Fave Usach, une prof d’espagnole dijonnaise qui envisage d’être candidate aux législatives.

Lors de son meeting au Zénith de Dijon jeudi soir, qui a rassemblé près de 2500 personnes, Emmanuel Macron, le candidat d’En Marche à la présidentielle a fait une promesse : « nous allons changer la vie quotidienne. » Ce qui est sûr, c’est qu’il a déjà changé celle de Maria Paz Fave Usach.

Cette prof d’espagnole de 49 ans a d’abord rejoint le mouvement « les jeunes avec Macron » il y a près d’un an. Puis le mouvement « En Marche » a commencé à se structurer. L’ancien ministre de l’Economie a déclaré sa candidature à la présidentielle. Et Maria Paz a suivi.

C’est une parenthèse dans ma vie

Depuis quelques mois, elle est la coordinatrice de la Grande Marche en Côte d’Or, et présidente du comité Dijon-Darcy. Après ses journées de cours au lycée et à la fac, elle organise des réunions, envoie des mails, distribue des tracts. « Mais ce n’est pas un plan de carrière, au mieux si je deviens députée, c’est une parenthèse dans ma vie. »

Le candidat d'En Marche a attiré près de 2500 personnes au Zénith © Radio France - Anne Pinczon du Sel

La seule expérience politique de Maria Paz, c’est d’avoir été quelques temps conseillère municipale dans une petite commune d’Ardèche. Mais elle était surtout très impliquée dans la vie associative, présidente d’un club d’escrime « j’ai toujours eu l’habitude d’avoir un double emploi, pas fictif, mais bénévole, s’amuse t-elle, alors ça me manquait un peu. »

Un candidat qui dépasse les clivages

Et son profil, c’est pile ce que recherche Emmanuel Macron : « nous allons changer la vie politique, il y a ici des hommes et des femmes d’une nouvelle génération. Des hommes et des femmes qui n’étaient pas dans la vie politique » a t-il lancé à Dijon. Pour le candidat qui prône la parité, l’expérience du terrain plutôt que la bureaucratie, et la réconciliation de la vie politique et de la société civile, c’est du pain bénit

Maria Paz Fave Usach reconnaît que son cœur a toujours plutôt penché à gauche : « mais je suis pragmatique. J’aspire à une société plus juste mais dans laquelle la liberté de l’individu ne doit pas être limitée par un clivage gauche-droite. » Et c’est ce qui lui a plu chez Emmanuel Macron. Le candidat l’a martelé pendant son meeting : il ne veut pas qu’on lui colle d’étiquettes. Il accueille tous les soutiens, qu’ils viennent de droite ou de gauche.

Maria Paz Fave Usach était au premier rang pour assister au meeting de son candidat © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Enfin jeudi soir, Emmanuel Macron a abordé l’un des thèmes chers au cœur de Maria Paz : l’Europe, qu’il veut unie pour qu’elle soit plus forte. C’est aussi ce que croit cette franco-espagnole, venue en France pour y faire ses études et qui y est restée depuis.