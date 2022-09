Dijon va accueillir un escadron de gendarmes mobiles

Dijon va bénéficier du plan de programmation du ministère de l'Intérieur présenté ce mercredi en conseil des ministres. La ville va accueillir un escadron de gendarmes mobiles. Il fait partie du dispositif de 8.500 policiers et gendarmes supplémentaires promis par le gouvernement.

Un escadron de gendarmes mobiles va bientôt s'installer en Côte-d'Or. Il sera basé dans la métropole dijonnaise. Il fait partie du dispositif de 8.500 policiers et gendarmes supplémentaires annoncé par la première ministre Elisabeth Borne dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du Ministère de l’Intérieur (LOPMI). Le texte a été présenté ce mercredi en Conseil des ministres

Onze nouvelle unités de force mobile en France

La loi prévoit la création de 11 unités de force mobile, pour préparer notamment les grands évènements sportifs (Coupe du Monde de Rugby et Jeux Olympiques et Paralympiques) et maintenir l’ordre public.

Ainsi, pour la Police nationale, 4 CRS seront implantées à :

1 CRS à Marseille (13) ;

1 CRS à Chassieu (69) ;

1 CRS à Nantes (44) ;

1 CRS à Montauban (82).

Ces CRS, composées de 200 policiers chacune, seront constituées sur le modèle de la « CRS 8 ». Cela représente donc plus de 800 policiers, sans compter les personnels administratifs. Outil à la fois souple et mobile par son organisation, ces CRS permettent d’assurer une grande rapidité d’intervention avec des moyens optimisés.

Pour la gendarmerie nationale, 7 escadrons de gendarmerie mobile seront créés :

1 EGM à Melun (77) ;

1 EGM à Hyères (83) ;

1 EGM à Joué-lès-Tours (37) ;

1 EGM à Villeneuve d’Ascq (59) ;

1 EGM à Dijon (21) ;

1 EGM à Thionville (57) ;

1 EGM à Lodève (34).

Cela représente au total 840 gendarmes, sans compter les personnels administratifs. Les escadrons de gendarmerie mobile sont des unités polyvalentes et projetables sans délai en tous points du territoire national y compris outre-mer sur des missions de sécurisation comme de maintien ou de rétablissement de l’ordre.