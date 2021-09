Dimanche, à Grez-en-Bouère, les habitants iront voter pour la 14e fois en 4 ans et demi

La commune de Grèz-en-Bouère frise un record. Depuis 2017, les habitants de ce village du Sud-Mayenne ont été appellés aux urnes très régulièrement, d'abord la présidentielle puis les législatives, puis les européennes, puis les départementales et régionales, mais il y a eu aussi des élections municipales. Avec de nouvelles élections municipales le 12 septembre et peut-être le 19, en cas de second, tour, les habitants auront voté à 14 reprises au cours de ce quinquennat.

A Grez-en-Bouère, les équipes en mairie bougent sans cesse. Ce week-end, ce sont les troisièmes élections municipales organisées depuis 2019. Il y a du rififi en permanence. Ces derniers temps, neuf conseillers municipaux ont démissionné. Une situation qui commence à agacer les habitants.

►► REPORTAGE