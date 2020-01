Dinard : l'ancienne maire Martine Craveia-Schütz candidate aux élections municipales

C'est officiel à Dinard en Ille-et-Vilaine. L'ancienne maire Martine Craveia-Schütz annonce sa candidature aux élections municipales des 15 et 22 mars prochain. Elle dénonce une urbanisation galopante dans la station balnéaire chic de la côte d'Emeraude.

Dinard, France

Elle a hésité et finalement elle y va. Martine Craveia-Schütz est candidate aux élections municipales à Dinard (Ille-et-Vilaine). Maire de 2014 à 2017, elle avait été battue lors d'élections municipales anticipées. Mais elle estime que l'urbanisation de la station balnéaire est inquiétante avec de nombreux projets immobiliers en cours. "Nous allons défendre une ville verte, une ville jardin" explique la candidate. Sa liste en préparation s'appellera d'ailleurs "Dinard entre vert et mer, voyons plus loin".

Le maire actuel Jean-Claude Mahé, élu donc en 2017, ne briguera pas un nouveau mandat.