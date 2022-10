"Dîner des sommets" de Laurent Wauquiez : les élus écologistes de la région AURA vont saisir la justice

Au lendemain des révélations de Mediapart sur la tenue d'un "Dîner des sommets" (le 23 juin dernier) qui a coûté plus de 100.000 euros à la région Auvergne Rhône-Alpes, le groupe des élus écologistes au conseil régional annonce qu'il va saisir la justice. Interrogé par France Bleu, le groupe précise qu'un signalement sera transmis dès le lundi 17 octobre au procureur de Lyon ou au parquet national financier. Il s'agit, précise le groupe, de lever "tout soupçon de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt". Les élus écologistes précisent qu'ils ont également alerté la Chambre régionale des comptes.

ⓘ Publicité

Dans leur communiqué publié ce vendredi, les élus écologistes tirent à boulets rouges sur le président de région, Laurent Wauquiez, à qui ils demandent "la transparence sur le coût de ces dîners", sachant que deux "Dîners des sommets" ont déjà été organisés et que ces événements ont vocation à se tenir deux ou trois fois par an. Ils souhaitent aussi connaître le motif de ces dîners et la justification de l’absence d’autre membre du conseil régional (Laurent Wauquiez étant le seul élu à y participer, selon Mediapart). L'opposition écologiste réclame enfin "le remboursement de ces sommes indécentes en période de crise et alors même que l’exécutif mène une politique d’austérité en matière de subventions au monde associatif et d’aides aux personnes précaires."

La présidence de la région, pour sa part, explique que ces "Dîners des sommets" visent à mettre "en relation des personnalités issues de tous les horizons : culturel, économique, sportif, associatif, économie sociale et solidaire [...] pour créer dans notre Région de grandes synergies entre les acteurs" pour son développement.