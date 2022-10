Dîner des sommets de Laurent Wauquiez : "nous ne laisserons pas passer" affirme Najat Vallaud-Belkacem

Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a organisé le 23 juin un dîner avec près de 90 personnalités (entrepreneurs, sportifs, patrons de presse...) dans un château du Beaujolais. Selon les révélations de Mediapart , ce dîner des sommets aurait coûté près de 100.000 euros d’ argent public , soit 1.100 euros par invité.

"On a affaire à un président de conseil régional, Monsieur Wauquier, qui se prétend à longueur d'années chantre de la bonne gestion, chevalier blanc de la dépense publique, s'irrite Najat Vallaud Belkacem, la chef du groupe d'opposition de gauche socialiste, écologiste et démocrate. En réalité on voit là une utilisation des fonds publics de la Région qui n'a pas lieu d'être, qui est scandaleuse, qui mérite à tout le moins plus de transparence.

À l'heure où je vous parle il est impossible de retracer la dépense dont il est question dans le papier de Médiapart. Ces dîners somptuaires qui sont financés par les fonds de la Région et dont on comprend qu'ils ont vocation avant tout à préparer la candidature de M. Wauquiez à la présidentielle de 2027... l'argent de la Région, je rappelle que c'est l'argent des contribuables.

Selon plusieurs invités de ces agapes, il n'a jamais été question ni de la Région, ni des politiques régionales pendant ces dîners. D'ailleurs, M. Wauquiez lui-même a confirmé qu'il s'agissait d'une séquence à vocation politique. Et de manière générale, les montants évoqués sont astronomiques et on est dans une période de crise économique. À la prochaine assemblée plénière, Monsieur Wauquiez a prévu par exemple d'augmenter le prix des billets des TER pour les usagers à un moment où franchement, compte tenu de l'inflation, on aurait pu imaginer qu'au contraire on protège le pouvoir d'achat des habitants de cette région.

Nous, on voudrait que l'argent de la Région servent à financer des politiques d'intérêt général et pas à préparer l'avenir politique de son président. Et qu'il y ait de la transparence sur tout cela, c'est ce qui nous manque cruellement

Lorsque de l'argent est utilisé sans qu'on en connaisse les conditions, sans qu'on voit apparaître nulle part les dépenses dans les délibérations et à des fins qui, visiblement, n'ont pas grand chose à voir avec l'intérêt général de cette région et de ses habitants. Eh bien, on a le droit de s'interroger et nous allons interroger Monsieur Wauquiez en direct. Un budget régional, ce n'est pas une cagnotte personnelle à disposition du président de la Région. On n'en fait pas ce qu'on veut. Nous allons d'abord demander des comptes et puis nous aviserons évidemment (pour éventuellement saisir la justice). Mais nous ne laisserons pas passer. "

La prochaine session plénière du Conseil régional est prévue les 20 et 21 octobre.