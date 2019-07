Maintenu à son poste, François de Rugy "s'engage à rembourser chaque euro contesté"

Épinglé par Mediapart pour des dîners luxueux lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, des travaux aux frais du contribuable dans son logement de fonction, et le logement social de sa directrice de cabinet, Nicole Klein, conservé pendant 12 ans alors qu'elle n'habitait plus la capitale, François de Rugy ne veut laisser "aucun doute" et, "si la moindre ambiguïté subsistait à l'issue du travail de vérification, il s'engage à rembourser chaque euro contesté" des frais engagés pour des dîners ou pour des travaux dans son logement de fonction, a indiqué jeudi Matignon à l'AFP.

Le ministre de la Transition écologique et le Premier ministre Edouard Philippe se sont entretenus jeudi après-midi, et ont "convenu ensemble de la nécessité de répondre à toutes les questions que se posent légitimement les Français", précise Matignon. François de Rugy "a conscience de l'émotion légitime de nos concitoyens face à la polémique et ne veut laisser perdurer aucun doute", a précisé la même source à l'AFP.

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre avait été accueilli aux cris de de "François démission !" et "on veut du homard" lors d'un déplacement dans les Deux-Sèvres. Une visite écourtée pour rentrer précipitamment à Paris.