DIRECT - Acte 24 des gilets jaunes : suivez le rassemblement européen à Strasbourg

Un mois avant les élections européennes, les gilets jaunes se sont donné rendez-vous samedi 27 avril à Strasbourg pour un rassemblement national et international. La préfecture a décidé de fermer une partie de la ville aux manifestants, qui veulent faire étape sur le parvis du Parlement européen.

Strasbourg, France

La capitale alsacienne accueille ce samedi l'acte 24 des gilets jaunes. Des délégations venues de toute la France et aussi d'autres pays d'Europe sont attendues à Strasbourg. Le défilé n'a pas été déclaré officiellement mais la préfecture a décidé de bannir les manifestants d'une partie de la ville. A un mois du scrutin européen, les gilets jaunes veulent faire entendre leur voix dans la campagne et répondre aux annonces formulées ce jeudi par Emmanuel Macron.

L'essentiel :

Le rassemblement est fixé à 13h place de l'Etoile. Le parcours de la manifestation n'a pas été déposé en préfecture mais on sait déjà que les gilets jaunes veulent rejoindre le Parlement européen .

. La préfecture du Bas-Rhin a interdit toute manifestation dans le quartier des institutions européennes, sur le parvis de la gare et dans une partie de l'hyper-centre.

Suivez la manifestation en direct

Ce compte-rendu en direct commence à 13h, heure indiquée sur les réseaux sociaux par les organisateurs pour le début de la manifestation. En attendant, lisez comment, vendredi, veille de la manifestation, Strasbourg se préparait à ce rassemblement.

Boulevard d'Anvers, à Strasbourg, samedi matin, cette agence bancaire se barricade © Radio France - Corinne Fugler

10h30 : une quinzaine de personnes s'est réunie côté allemand, devant la gare de Kehl, face à la capitale alsacienne. Ces militants allemands ont prévu de rejoindre à pied le point de rassemblement strasbourgeois.

Des #gilesjaunes allemands, les #Gelbwesten, se sont donnés rdv à la gare de #Kehl ce matin. Certains rejoindront ensuite la manifestation strasbourgeoise à 13h place de l'Etoile pic.twitter.com/PEwuxv4wiT — France Bleu Alsace (@bleualsace) April 27, 2019

Avant le rassemblement strasbourgeois, la préfecture du Bas-Rhin a multiplié les avertissements en direction des manifestants, via la presse et via les réseaux sociaux.