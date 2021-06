DIRECT - Départementales 2021 en Côte-d’Or : les résultats du 1er tour

Le conseil départemental de la Côte-d’Or est détenu par l'union de la droite et du centre avec 28 sièges. L’opposition représentée par la gauche présente douze binômes. Le Rassemblement national, les écologistes, la République en marche et les communistes présentent aussi des candidats.

La majorité départementale de la Côte-d’Or présidée par François Sauvadet et représentée par la droite et le centre détient 28 sur 46 sièges. L’opposition sous la bannière de l’union de la gauche détient 18 sièges. Le Rassemblement national présente des candidats dans tous les cantons à l’exception de Dijon 1 et de Montbard.

La majorité présidentielle est présente dans cinq cantons. Enfin la France Insoumise et les communistes présentent des candidats dans 3 cantons.

L'essentiel

Les résultats seront connus à partir de 20h00

Les bureaux de vote ferment à 18h00 en Côte-d'Or et jusqu'à 20h dans les grandes villes de France

Le taux de participation est de 14 % à 12h en Côte-d'Or

Les électeurs étaient appelés à choisir leur binôme de candidats dans 23 cantons.

Le canton d'Arnay-le-Duc

Isabelle Cognard et Pierre Poillot - divers gauche

Jacques Bochot et Isabelle Monette - pour le RN

Jean-Marie Faivret et Christine Moingeon-Perrot - divers centre

Le canton d'Auxonne

David Camus et Corine Roussel - divers

Karine Fleck et Franck Gaillard - pour le RN

Marie-Calire Bonnet-Vallet et Sébastien Sordel - pour l'UDI

Le canton de Beaune

Carole Bernhard et Raphael Bouillet pour les écologistes

Geoffroy Brunel et Patricia Volatier pour la République en marche

Marie-Laure Rakic et Jean-Benoit Vuittenez - divers droite

Pierre Bolze et Charlotte Fougere pour Les Républicains

René Lioret et Martine Torres pour le RN

Le canton de Brazey-en-Plaine

Alain Becquet et Céline Gilardet- divers

Dominique-Alexandre Bourgeois et Valérie Guiboux pour le RN

Emmanuelle Coint et Gilles Delepeau pour les Républicains

Le canton de Chatillon-sur-Seine

Danielle Guitierrez et Georges Vayrou pour les communistes

Stéphanie Ladde et Nicolas Mathey pour le RN

Valérie Bouchard et Hubert Brigand - divers droite

Le canton de Chenôve

Chafic El-Sibai et Clotilde Luyt pour le RN

Denis Guvenatam et Patricia Marc pour la France insoumise

Patrick Audard et Caroline Carlier pour le groupe socialiste

Philippe Neyraud et Céline Poillot pour les Républicains

Le canton de Chevigny-Saint-Sauveur

Dénia Hazhaz et Jean-Marie Vallet pour le groupe socialiste

Frédéric Degrave et Mélanie Fortier pour le RN

Guillaume Ruet et Viviane Vuillermot pour les Républicains

Victorien Di Fraja et Marie-Christine Gunther pour la France insoumise

Le canton de Dijon 1

Antoine Hoareau et Karine Savina pour le groupe socialiste

Clémentine Barbier et François-Xavier Dugourd pour les Républicains

Didier Martin et Sarah Thierry pour la République en marche

Le canton de Dijon 2

Agnès Livera et Axel Sibert pour les Républicains

Billy Chrétien et Nathalie Koenders - divers gauche

Eloi Delaporte et Catherine Gourdon pour les écologistes

Jean-Pierre Belin et Angélique Sarzi pour le RN

Le canton de Dijon 3

Hamid El Hassouni et Catherine Herview - divers gauche

Julie Bligny et Stéphane Chevalier - divers droite

Yoann Beudet et Christelle Lefevre pour le RN

Le canton de Dijon 4

Anne Erschens et Ludovic Rochette - divers droite

Christine Durnerin et Bruno Louis pour les écologistes

Nuray Akpinar-Istiquam et Benôit Bordat - divers gauche

Odile Fabre et Emmanuel Jeanjean pour le RN

Le canton de Dijon 5

Anne-Sophie Collinet et Laurent de Clercq pour la France insoumise

Bruno David et Caroline Jacquemard - divers droite

Christophe Avéna et Marie-Thérèse Pugliese pour le groupe socialiste

Franck Ayache et Maria-Paz Fave Usach pour l'UDI

Ghislaine Chatenet et Julien Gonzalez pour les éologistes

Valentin Deligny et Mélanie Valero pour le RN

Le canton de Dijon 6

Céline Maglica et Massar N'Diaye pour le groupe socialiste

Frédérika Desaubliaux et Cyrille Lignon pour le RN

Marie-Thérèse Basilio et Dominique Gros pour l'extrême gauche

Marie-Lucille Grillot et Arnaud Guvenatam - divers gauche

Samia Djemali et Valentin Louot pour la République en marche

Le canton de Fontaine-les-Dijon

Christelle Chevillard et Jean-Marc Ponelle pour le RN

Dominique Grimpet et Nadine Mutin pour la République en marche

Gérard Lizard et Isabelle Maupetit pour les écologistes

Patrick Chapuis et Patricia Gourmand pour les Républicains

Le canton de Genlis

Martial Mathiron et Gaëlle Thomas - divers gauche

Monique Losa et Eric Tallec pour le RN

Vincent Dancourt et Christelle Meheu pour les Républicains

Le canton d'Is-sur-Tille

Charles Barrière et Catherine Louis pour l'UDI

Isabelle de Almeida et Laurent Guttierrez pour le communistes

Marie-Josèphe Cottet et Martial Strauss pour le RN

Le canton de Ladoix-Serrigny

Anne Parent et Denis Thomas- divers droite

François Boye et Isabelle Géraldy pour le RN

Mathilde Claudon et Eric Taufflieb pour la République en marche

Nathalie Couelli et Jacky Dessole pour les communistes

Le canton de Longvic

Caroline Faltot et David Treca pour le RN

Christophe Lucand et Céline Tonot pour le groupe socialiste

Gilles Carré et Valérie Grandet - divers droite

Le canton de Montbard

Evelyne Gelin et Jérôme Petitdent - divers

Marc Frot et Laurence Porte pour l'UDI

Yolaine de Courson et Jean-Marc Rigaud - divers gauche

Le canton de Nuits-Saint-Georges

Béatrice Auserve et Vincent-Cyril Moissenet pour le RN

Isabelle Chapuillot et Jean-Luc Porte - divers gauche

Valérie Dureuil et Hubert Poullot - divers droite

Le canton de Saint-Apollinaire

Christine Blanc et Laurent Thomas - divers droite

Martine Royer et Jonathan Soyer pour le RN

Le canton de Semur-en-Auxois

Etienne Jobard et Patricia Lasnier-Bina - divers gauche

Jérémy Dameron et Grace Jourdier pour le RN

Martine Eap-Dupin et François Sauvadet - divers droite

Le canton de Talant