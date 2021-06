DIRECT - Départementales en Moselle : suivez les résultats du second tour

Les électeurs sont appelés à voter ce dimanche 27 juin pour le second tour des élections départementales. Ce soir, on saura quels candidats sont élus en Moselle et quelle majorité politique gouvernera le conseil départemental. Suivez en direct dans cet article la participation, les résultats et les réactions.

L'essentiel

Les résultats du second tour sont dévoilés à partir de 20h.

Au 1er tour, aucun siège n'a été attribué en Moselle.

Les taux de participation à 17h étaient de 17,83 % . En légère hausse de 0,24% par rapport au 1er tour, mais toujours le plus faible du Grand Est.

. En légère hausse de 0,24% par rapport au 1er tour, mais toujours le plus faible du Grand Est. Ce dimanche, on vote aussi pour les élections régionales en France et dans le Grand Est : suivez ce scrutin dans cet article.

Les résultats au niveau national sont aussi sur francebleu.fr.

Pour mettre à jour cet article et visualiser les dernières informations, cliquez ici.

Vous cherchez un résultat ? Ecrivez le nom de votre région, département ou commune dans le moteur de recherche ci-dessous.

Dans cette carte, visualisez les résultats au fur et à mesure de leur mise à jour :

Le direct

18h05 - Pas de prolongation exceptionnelle : partout en Moselle les bureaux de vote fermaient à 18h ce dimanche. Le dépouillement va donc débuter dans quelques minutes.

18h - Bienvenue dans ce direct : la première information de ce dimanche soir, c'est encore la faible participation : les électeurs se sont à peine plus déplacés aux urnes que lors du premier tour le 20 juin dernier. A 17h en Moselle, la participation s'élevait à 17,83 % (+0,24%). Mais le département est encore celui du Grand Est où on a le moins voté...