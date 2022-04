DIRECT - Présidentielle : Emmanuel Macron réélu, ses supporters déjà rassemblés sur le Champ de Mars à Paris

Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,2% des voix, selon l'estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Bleu. Marine Le Pen a récolté 41,8% des suffrages. Chiffres de la participation, premiers résultats à partir de 20h, réactions des candidats, vivez la soirée électorale sur francebleu.fr.

L'essentiel

Les temps forts de la soirée

20h03 : Emmanuel Macron devient, à 44 ans, le premier président de la Ve République réélu hors cohabitation.

20h : Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,2% des voix, selon l'estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Bleu. Marine Le Pen a récolté 41,8% des suffrages.

19h44 : Après les résultats, Emmanuel Macron s'exprimera depuis le Champs de Mars, devant la Tour Eiffel, à Paris. Marine Le Pen s'exprimera, elle, depuis le Pavillon d'Armenonville, dans le Bois de Boulogne, près de Paris.

19h25 : le taux d'abstention est estimé à 28,2%, selon une estimation d'Ipsos /Sopra Steria pour France Bleu.

19h15 : le chef de l'Etat réside au palais de l'Elysée, siège de la présidence française. Il est situé au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement à Paris. Voici à quoi il ressemble.

Le palais de l'Elysée. © Visactu - Visactu

19h : qu'est-ce qui attend le nouveau chef de l'Etat après cette soirée ? Une fois les résultats connus, plusieurs rendez-vous importants s'annoncent : démission du gouvernement, passation de pouvoir et cérémonie d'investiture, avant les législatives pour élire de nouveaux députés et désigner ensuite un nouveau gouvernent. On vous résume le calendrier chargé de ces prochaines semaines dans cet article.

18h36 : À 17h, le taux de la participation était de 63,23%. Un chiffre en baisse par rapport au premier tour, où il était de 65%. La participation est aussi en baisse par rapport au deuxième tour de 2017, ou le chiffre était de 65,30% en France métropolitaine.

Le taux de participation à 17h. © Visactu - Visactu

18h25 : L'abstention est estimée à 28%, selon une première tendance Ipsos-Sopra Steria. C'est 2,5 points de plus qu'en 2017 (25,44%). Quelle est sa différence avec le vote nul ? Quel poids le vote blanc a-t-il dans les élections ? On vous explique tout dans cet article.

18h17 : Les deux finalistes de l'élection ont voté ce dimanche : Marine Le Pen était à Hénin-Beaumont, Emmanuel Macron au Touquet. Vous retrouvez les images de leur vote dans cet article.

18h15 : Près de 49 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes ce dimanche. Comment fonctionne cette élection ? Quel est le mode d'emploi de ce second ? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans cet article.

18h10 : Emmanuel Macron sera-t-il reconduit pour un second mandat ? Marine Le Pen sera-t-elle élue présidente ? A 20h, nous connaîtrons le nom du futur chef de l'Etat Français. Mais au fait, quel est le rôle du président ? Quels sont ses pouvoirs ? Pour tout comprendre de la fonction du chef de l'Etat, rendez-vous dans notre article.

18h : Bonsoir et bienvenue dans ce direct dédié au second tour de l'élection présidentielle. Nous allons suivre ensemble la soirée électorale.