DIRECT - Elections départementales en Charente et Charente-Maritime : suivez les résultats avec France Bleu

Pour les élections départementales, France Bleu La Rochelle vous livre les résultats, les réactions et les analyses du premier tour en Charente et Charente-Maritime ce dimanche 20 juin 2021.

Découvrez dans cet article les résultats du premier tour des élections départementales en Charente et Charente-Maritime. France Bleu La Rochelle vous fait vivre cette soirée.

L'essentiel :

Le département de Charente compte 19 cantons, la Charente-Maritime rassemble 27 cantons

Le taux de participation à 17h pour ces élections départementales et régionales était de 29,66% en Charente-Maritime, et 23,26% en Charente.

Retrouvez dans cet article les résultats du premier tour des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine

Les résultats

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver ceux qui vous intéressent, taper le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

Suivez notre direct

18h30 - Selon une estimation de notre partenaire Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions / Radio France / La Chaîne Parlementaire, le taux d'abstention national est estimé à 66,5% pour le premier tour de ces élections départementales et régionales. Ce qui constituerait bien un record pour un vote, hors référendum.

18h10 - En Charente et Charente-Maritime également, la participation à ces élections départementales est en chute libre. On s'oriente vers un record pour ces scrutins.

En Charente-Maritime, 29,66% de participation estimée à 17h : c'est 17 points de moins qu'aux régionales 2015 (47,56%), et 10 points de moins qu'aux départementales 2015 (39,06%).

En Charente, l'absention est encore plus forte. Seulement 23,26% de participation estimée à 17h. Au plan national, la participation estimée à 17h était de 26,72%.

A midi déjà, cette faible participation se laissait entrevoir : 12,30% en Charente-Maritime (18,04% pour les régionales 2015, 14,86% pour les départementales 2015) et 11,58% en Charente.

18h - Bonsoir ! Soyez les bienvenus sur ce direct. Ça y est : les bureaux de vote sont fermés en Charente et Charente-Maritime. Vous retrouverez ici les résultats en direct pour ce premier tour des élections départementales et régionales dans ces deux départements. Nous espérons être en mesure de vous donner les premières indications à partir de 20h.

Les candidats par canton en Charente

Les candidats par canton en Charente-Maritime