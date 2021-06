DIRECT - Elections départementales en Dordogne : suivez le débat sur France Bleu Périgord

France Bleu Périgord organise ce mercredi 9 juin un débat entre 18h et 19h avant les élections départementales des 20 et 27 juin prochain. Six candidats représentants des formations politiques les plus importantes sont réunis au centre départemental de la communication de Périgueux.