Élections départementales dans le Gard : l'appel "solennel" de la socialiste Françoise Laurent-Perrigot

La socialiste Françoise Laurent-Perrigot, présidente sortante du Conseil départemental du Gard, n'est pas réélue dès le premier tour mais en ballotage très favorable dans son canton de Quissac, aux élections départementales. Avec son binôme Olivier Gaillard, maire de Sauve, elle obtient 51,09% des suffrages. Ils devancent les RN Isabelle Gouleret et Maxime Jegat (29,64%). Le duo Audibert / Bouvot (LFI) (19,27%). est éliminé. Mais l'abstention aura marqué ce premier tour. "Ce soir, chaque citoyen doit mesurer la fragilité de notre démocratie. A la crise sanitaire, succède une crise démocratique historique. L’abstention sort en tête de ce premier tour et permet au Rassemblement National (RN) de se retrouver au second dans la plupart des cantons", souligne Françoise Laurent-Perrigot (communiqué).

Deux tiers des électeurs gardois n'ont pas voté

"Dimanche prochain chaque voix comptera, alors que s’abstenir fera à nouveau le jeu du RN qui pourrait s’il gagne ses duels avoir une majorité au Département, avance-t-elle encore. Toutefois, il ne faut pas absolument négliger la dynamique importante et favorable aux élus de la majorité sortante. C’est pourquoi en tant que Présidente de ce Département, je lance un appel solennel à toutes les gardoises et tous les gardois attachés aux valeurs républicaines qui fondent notre identité, des Cévennes à la Méditerranée et du Vidourle au Rhône et à la Cèze."

"Votre mobilisation sera décisive pour l’avenir du Gard durant la prochaine mandature. Nous devons résister pour faire vivre une certaine idée de l’action politique au service de l’intérêt général. Votez et faites voter pour tous les candidats qui se trouvent opposés aux idées du Rassemblement National". Françoise Laurent-Perrigot (communiqué).