DIRECT - Élections départementales : les résultats du 1er tour dans la Somme et l'Oise

Les électeurs et les électrices étaient appelés à voter ce dimanche 20 juin 2021 pour le premier tour des élections départementales. Découvrez les résultats du 1er tour, les premières réactions et les analyses dans la Somme et l'Oise.

Qui siégera demain dans les conseils départementaux de la Somme et de l'Oise ? Les électeurs étaient appelés à faire leur choix ce dimanche 20 juin à l'occasion du 1er tour des élections départementales.

On compte 23 cantons dans la Somme et 21 cantons dans l'Oise. Dans chaque canton, c'est un binôme homme-femme qui doit être élu. Découvrez les résultats, les réactions et nos analyses sur France Bleu Picardie et sur francebleu.fr

L'essentiel

Les résultats connus à partir de 20h

Les bureaux de vote ont fermé à 18h.

Le taux de participation était de 28,55 % à 17h dans la Somme et 27,74% dans l'Oise.

Les résultats

A partir de 20h, les résultats vont nous parvenir au fur et à mesure qu'ils sont officialisés. Pour trouver ceux qui vous intéressent, taper le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

► Pour les élections régionales, retrouvez toutes les infos dans les Hauts-de-France en cliquant sur cet article.

Notre direct

► Cliquez ici pour actualiser le direct

19h05 : Selon un sondage Ipsos/ Sopra Steria pour France Bleu, le taux d'abstention s'élève à 67% dans les Hauts-de-France. Deux électeurs sur trois ne sont pas allés voter.

18h05 : Il faudra attendre 20 heures pour connaitre les premiers résultats. Seul chiffre dont on dispose pour le moment, c'est le taux de participation. A 17h, il était de 28,55% dans la Somme et de 27,74% dans l'Oise. Au niveau national, il atteignait 26,72%.

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais fermés.

18h00 : Bonsoir et bienvenue sur ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du 1er tour des élections départementales dans la Somme et dans l'Oise.