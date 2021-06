Après un 1er tour marqué par la forte abstention, les électeurs vont-ils se mobiliser davantage ce dimanche 27 juin pour le second tour des départementales ? Résultats, réactions : suivez les élections dans la Haute-Saône et du Doubs, avec France Bleu Besançon.

DIRECT - Elections départementales : les résultats du second tour dans le Doubs et la Haute-Saône

Les électeurs sont appelés à voter ce dimanche 27 juin pour le second tour des élections départementales. Ce soir, on saura quels candidats sont élus dans le Doubs et en Haute-Saône et quelle majorité politique gouvernera ces deux conseils départementaux. Suivez en direct avec France Bleu Besançon la participation, les résultats et les réactions.

L'essentiel

Les résultats du second tour sont dévoilés à partir de 20h.

Au 1er tour , aucun siège n'a été attribué dans le Doubs , seulement deux en Haute-Saône , dont celui du président sortant Yves Krattinger .

, n'a été , seulement , dont celui du président sortant . Les taux de participation à 17h sont un peu moins faibles (de 1 à 4 points) par rapport au 1er tour dans les quatre départements francs-comtois : le Doubs reste le plus mauvais élève ( 26,82% ) et la Haute-Saône la meilleure élève ( 39,69% ) ! La moyenne nationale est aussi en très légère hausse (27,89%).

à 17h sont (de 1 à 4 points) par rapport au 1er tour dans les quatre départements francs-comtois : le reste le plus mauvais élève ( ) et la la meilleure élève ( ) ! La moyenne nationale est aussi en très légère hausse (27,89%). Ce dimanche, on vote aussi pour les élections régionales en France et en Bourgogne-Franche-Comté : suivez ce scrutin dans cet article.

en France et en : suivez ce scrutin dans cet article. Les résultats au niveau national sont aussi sur francebleu.fr.

Pour mettre à jour cet article et visualiser les dernières informations, cliquez ici.

La soirée électorale sur France Bleu Besançon

Suivez la soirée en direct à partir de 19h45, présentée par Jean-Michel Nagat avec nos reporters à Vesoul, Besançon et Dijon.

Vous cherchez un résultat ? Ecrivez le nom de votre région, département ou commune dans le moteur de recherche ci-dessous.

Dans cette carte, visualisez les résultats au fur et à mesure de leur mise à jour :

Le direct

18h01 - Pas de résultats avant 20h.

18h - Bienvenue dans ce direct : la première information de ce dimanche soir, c'est la participation. En fin d'après-midi (17h), elle est en légère hausse par rapport au 1er tour dans les départements de Franche-Comté : 26,82% dans le Doubs (24,68%, le 20 juin), 27,66% dans le Jura (contre 26,49%), 28,96% dans le Territoire de Belfort (au lieu de 26,96%) et 39,69% en Haute-Saône (35,74% au 1er tour) !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un minuscule regain de participation également au niveau national : 27,89%, contre 26,72% à la même heure lors du 1er tour...