DIRECT - Elections départementales : les résultats du second tour dans le Nord-Franche-Comté

Les électeurs sont appelés à voter ce dimanche 27 juin pour le second tour des élections départementales. Ce soir, on saura quels candidats sont élus dans les cantons du Nord-Franche-Comté, dans le Territoire de Belfort, le Pays de Montbéliard (Doubs) et en Haute-Saône. On saura aussi quelle majorité politique gouvernera ces conseils départementaux. Suivez en direct la participation, les résultats et les réactions.

L'essentiel

Les résultats du second tour sont dévoilés à partir de 20h.

En Bourgogne-Franche-Comté, le taux de participation régional est de 30,98% à 17h. Il est en légère hausse par rapport au premier tour.

Au 1er tour, aucun siège n'a été attribué dans le Doubs, seulement deux en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort.

Ce dimanche, on vote aussi pour les élections régionales en France et en Bourgogne-Franche-Comté: suivez ce scrutin dans cet article.

Les résultats au niveau national sont aussi sur francebleu.fr.

Pour mettre à jour cet article et visualiser les dernières informations, cliquez ici.

Vous cherchez un résultat ? Ecrivez le nom de votre région, département ou commune dans le moteur de recherche ci-dessous.

Dans cette carte, visualisez les résultats au fur et à mesure de leur mise à jour :

Le direct

19:40 : Le dépouillement se poursuit à l'Hôtel de ville de Montbéliard, où les candidats sont présents :

La candidate Divers Droite Priscilla Borgerhoff pour le canton de Montbéliard (à gauche) avec Maire-Noëlle Biguinet (à droite). © Radio France - Christophe Beck

19h02 - La participation à 17h est en légère hausse dans les départements du Nord-Franche-Comté pour ce second tour, par rapport au premier. 28,96% dans le Territoire de Belfort contre 26,96% au premier tour. 26,82% dans le Doubs, contre 24,68% au premier tour. 38,69% en Haute-Saône contre 35,74 % le 20 juin dernier.

18h42 - Selon l'estimation Ipsos/Sopra Steria de 18h30 pour France Télévisions, Radio France et LCP-Assemblée nationale/Public Sénat, l'abstention finale s'élèverait à 62,9%, soit 2,2 points de plus que lors du 1er tour le 20 juin, on ne peut pas réellement parler de sursaut.

18h17 - Dans le Doubs, 38 binômes participent au second tour pour les 19 cantons du département.

18h15 - Ailleurs, des binômes de candidats ont parfois atteint la majorité absolue des suffrages exprimés, mais pas les 25% d'électeurs inscrits, à cause de la très faible participation. Résultat, il faut quand même voter au second tour.

18h10 - En Haute-Saône aussi, un canton a été pourvu et c'est également celui du président sortant, Yves Krattinger (gauche).

18h05 - Au 1er tour, deux sièges ont été attribués dans le Territoire de Belfort, dont celui de Florian Bouquet, président sortant LR.

18h - Bienvenue dans ce direct : la première information de ce dimanche soir, c'est la participation en baisse par rapport aux dernières élections. 28, 96% dans le Territoire de Belfort, contre 52,60% en 2015. Dans le Doubs, elle est de 26,82% contre 50,28% lors des dernières élections. 38,69% en Haute-Saône, contre 53,32% en 2015.