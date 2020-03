DIRECT - Élections municipales à Paris et en Île-de-France : la participation, les résultats, les réactions

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars, en France, malgré le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. D'ores et déjà, la participation s'annonce historiquement basse.

Politiquement aussi, le contexte est compliqué car dès samedi soir, à l'annonce du passage en stade 3, la grande majorité des élus de France demandaient la suspension du scrutin pour raisons sanitaires.

A 17h00, le taux de participation était de 33,94% en Île-de-France, contre 43,18 en 2014.

L'abstention lors de ce premier tour atteindrait 54,5% en France, en hausse de 18 points par rapport à 2014, selon une estimation de l'institut Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaires.

Alors que l'épidémie de coronavirus progresse, les bureaux de vote ont été aménagés pour accueillir les électeurs en limitant les risques de contamination. Le point dans cet article.

20h31 : Le ministre de la Culture, Franck Riester, est élu dès le premier tour à Coulommiers en Seine-et-Marne. Lui qui a été testé positif au coronavirus la semaine dernière, annonce sa réélection sur Twitter. "Merci aux Columériennes et aux Columériens qui se sont déplacés pour voter. _Notre liste @CouloDemain est élue ce soir dès le premier tour avec 58,85% des voix_. Avec Laurence Picard et toute l'équipe, nous serons à la hauteur de leur confiance. #Municipales2020", twitte le ministre.

20h19 : Les experts scientifiques seront sondés "sans doute mardi" sur l'opportunité d'un 2e tour annonce Olivier Véran sur France 2 ce soir. Le ministre de la Santé s’interroge en effet sur la possibilité de maintenir la suite du scrutin. "Mardi, mercredi, sans doute mardi, je serai amené à leur poser la question du deuxième tour", a-t-il expliqué. Interrogé par ailleurs sur des rumeurs d'annonce de confinement total du pays mardi, il a répondu : "on entend dire beaucoup de choses. Si une personne doit signer un tel décret, je serai au courant".

20h10 : 120 malades sont morts des suites du coronavirus en France, indique ce soir le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur France 2. "Je conjure les Français qui nous regardent de respecter les mesures barrières." Il y a actuellement 5.400 cas confirmés également.

20h : A la fermeture des derniers bureaux de vote, le taux de participation est estimée à 54,5% en France. Le chiffre en région parisienne n'est pas encore connu mais à Paris, l'abstention est estimée à 56,9% (contre 43.7% en 2014) pour le premier tour des municipales à Paris.

19h55 : Après l’annonce choc du passage au stade 3 de l’épidémie et de la fermeture de tous les bars, restaurants et commerces non essentiels dans le pays,plusieurs élus d'Île-de-France se sont empressés de demander le report des élections municipales, dont le premier tour avait lieu ce dimanche. Parmi eux, Valérie Pécresse, présidente de la région ou encore Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis.

19h46 : On apprend que le président de Les Républicains, Christian Jacob est malade. Le député de Seine-et-Marne a été testé positif au coronavirus annonce le parti. Il n'est pas hospitalisé et a été seulement confiné à son domicile explique son entourage.

19h40 : Comme partout en France, la participation s'annonce historiquement basse dans la région. A 17h, le taux de participation au scrutin en Île-de-France était de 33,94% seulement, soit près de 10 points de moins que lors du dernier scrutin municipales, en 2014.

Dans le détail, à 17h, c'est en Seine-et-Marne que l'on avait le plus voté (43,42% en 2020 contre 50,02% en 2014), suivi par les Hauts-de-Seine (39,44%) et les Yvelines (36;22%). A l'inverse, et comme à chaque scrutin, c'est la Seine-Saint-Denis qui s'est le moins mobilisé avec une participation de 26,27% (contre 35,72%), mais l'Essonne connait aussi un taux historiquement bas avec 26,71% de participation ce dimanche contre plus de 51% en 2014.

19h35 : C'est le chiffre qui donne traditionnellement le ton : le taux de participation à 12h. En Île-de-France, mais comme à l'échelle nationale, il était en baisse par rapport à l'élection municipales de 2014, avec 13,8% de participation.

19h30 : C'est parti. Suivez notre direct toute la soirée pour découvrir les taux de participation, département par département, les premières estimations de résultats et les différentes réactions dans notre région.