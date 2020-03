DIRECT - Elections municipales : la soirée électorale du 1er tour avec France Bleu Poitou

Les électeurs sont appelés ce dimanche 15 mars à glisser leur bulletin dans l'urne pour élire leur maire dans 34.968 communes en France. Dans les Deux-Sèvres, il y a 256 maires à renouveler, 266 dans la Vienne. Dans ce département, 303.300 électeurs sont appelés aux urnes.

L'essentiel

La participation à 17 heures était de 47,71% dans la Vienne contre 55,80% en 2014. Soit 8 points de moins .

à 17 heures était de 47,71% contre 55,80% en 2014. Soit . La participation est en chute libre : -17 points dans les Deux-Sèvres à 17 heures à 36,94%. Elle était à 54,32% en 2014.

Notre direct

17h - La participation est de 47,71% dans la Vienne (-8 points), 36,94% dans les Deux-Sèvres (-17 points)

14h - La participation à Poitiers, ville préfecture de la Vienne, est de 25,31% contre 32,34 au scrutin précédent à la même heure (-7 points)

12h - Dans la Vienne, on a voté plus qu'en 2014 ce dimanche matin. A midi, la participation dans ce département s'élevait à 22,72%, soit 4 points de plus. Dans les Deux-Sèvres, elle était de 19,37%, soit presque 6 points de moins qu'il y a six ans où la participation s'élevait à 25,19%.