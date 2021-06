DIRECT - Elections régionales dans les Hauts-de-France : regardez le débat entre les sept candidats

Qui sera le prochain président ou la prochaine présidente de la région Hauts-de-France ? Les élections régionales se tiennent les dimanches 20 et 27 juin prochain. Pour vous aider dans votre choix, France 3 en partenariat avec France Bleu organise un grand débat ce mercredi soir à 21h en direct du Palais des Beaux-Arts à Lille.

Derrière leur pupitre, les sept candidats disposés en arc de cercle : Xavier Bertrand, le président sortant divers-droite, Sébastien Chenu (Rassemblement national), Karima Delli (Union de la gauche), Laurent Pietraszewski (LREM), José Evrard (Debout la France), Eric Pecqueur (Lutte Ouvrière) et Audric Alexandre (Parti des citoyens).

Six thèmes ont été retenus pour ce débat qui doit durer près de deux heures : la santé, l'environnement, la sécurité, les transports, la jeunesse et l'emploi. Un débat animé par Virna Sacchi et Dominique Patinec pour France 3 et Stéphane Barbereau pour France Bleu Nord.