DIRECT - Élections régionales : suivez la soirée du 1er tour en Normandie

L'essentiel

Les résultats connus à partir de 20h

Les bureaux de vote ont fermé à 18h en Normandie sauf dans les grandes villes de France (20h)

Le taux de participation était de 27,74% en moyenne à 17h en Normandie

Le taux d'abstention est de 67% en Normandie, selon nos estimations

Élections régionales : qui est candidat tête de liste en Normandie ?

Les résultats

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le Ministère.

Pour les élections départementales, retrouvez toutes les infos en cliquant sur le département de votre choix : Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime.

Notre direct

19h10 : La Normandie est l'une des régions où l'abstention est la plus forte avec 67%, selon notre estimation Ipsos / Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et La Chaîne Parlementaire. Le Grand Est est la région où le taux d'abstention est le plus fort avec 70,8% devant Pays de la Loire (69,8%) et Centre-Val de Loire et Hauts-de-France (67%).

18h53 : En attendant les premières estimations, rappel de la présentation des sept candidats en Normandie dans cet article (par ordre alphabétique) :

Nicolas Bay (Rassemblement national)

Laurent Bonnaterre (La République en marche)

Mélanie Boulanger (Parti socialiste – Europe Écologie les Verts)

Sébastien Jumel (France Insoumise – Parti communiste)

Stéphanie Kerbarh (Sans étiquette)

Pascal Le Manach (Lutte ouvrière)

Hervé Morin (Les Républicains, les Centristes, UDI et MODEM)

18h42 : Le taux d'abstention est de 67% en Normandie, selon notre estimation Ipsos / Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et La Chaîne Parlementaire.

18h30 : Dans le détail, le taux de participation aux élections régionales et départementales dans les cinq départements de Normandie.

Seine-Maritime : 28,61 % (non communiqué pour 2015)

Eure : 27,88 % (45,41 %% à la même heure en 2015)

Calvados : 28,23 % (non communiqué pour 2015)

Orne : 25,09 % (non communiqué pour 2015)

Manche : 28,88 % (44,81 % à la même heure en 2015)

18h05 : Il faudra attendre 20 heures pour connaitre les premiers résultats. Seul chiffre dont on dispose pour le moment, c'est le taux de participation. A 17h, il était de 27,74% de moyenne en Normandie. Au niveau national, il atteignait 26,72% à la même heure.

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais fermés partout en Normandie sauf dans les grandes villes de France où les électeurs ont jusqu'à 20h pour glisser leur bulletin dans l'urne.

18h00 : Bonsoir et bienvenue pour ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du 1er tour des élections régionales en Normandie.