DIRECT - Régionales en Normandie : suivez le débat de l'entre-deux tours entre les quatre candidats mercredi

Avant le second tour des élections régionales dimanche 27 juin 2021, les quatre candidats qualifiés débattent ce mercredi matin en direct sur France Bleu. Hervé Morin (LR/UDI/MoDem), Nicolas Bay (RN), Mélanie Boulanger (PS-EELV/Gen.s) et Laurent Bonnaterre (LREM) vont échanger entre 8h08 et 8h30.