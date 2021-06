DIRECT - Elections régionales en Nouvelle-Aquitaine : les résultats du premier tour avec France Bleu

Les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 20 juin 2021 pour le premier tour des élections régionales. Découvrez les résultats, les premières réactions et les analyses en Nouvelle-Aquitaine.

Alors que huit liste se présentaient pour le premier tour des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, découvrez les résultats du scrutin ce dimanche 20 juin à partir de 20h avec France Bleu. Les huit têtes de liste sont : Geneviève Darrieussecq (La République en marche, MoDem et UDI), Edwige Diaz (Rassemblement national), Clémence Guetté (La France Insoumise, NPA), Nicolas Florian (Les Républicains), Guillaume Perchet (Lutte Ouvrière), Eddie Puyjalon (Le Mouvement de la Ruralité - Résistons !), Alain Rousset (Parti Socialiste, PCF et PRG) et Nicolas Thierry (Europe Écologie Les Verts, Génération.s).

L'essentiel :

Huit candidats têtes de liste se présentaient aux régionales pour le premier tour

Selon les villes, les bureaux de vote ferment à 18h, 19h ou 20h en Nouvelle-Aquitaine

Les résultats :

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver ceux qui vous intéressent, taper le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

Suivez notre direct :

18h40 - Selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions / Radio France / La Chaîne Parlementaire, l'abstention grimperait à 62,9% ce dimanche en Nouvelle-Aquitaine (elle était de 49% en 2015 au premier tour).

18h05 - Le taux de participation fait partie des chiffres incontournables de cette soirée. On sait que les régionales et les départementales ont toujours du mal à rassembler. Ce dimanche, on se dirige vers une abstention historique. Le taux de participation à 17h pour la Nouvelle-Aquitaine était de 28,71%. Autrement dit, moins de trois électeurs sur dix sont allés voter.

18h - Bonsoir. Soyez les bienvenus, nous allons suivre ici ensemble la soirée électorale du premier tour des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine.

