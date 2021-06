DIRECT - Elections régionales et départementales en Ile-de-France : suivez la soirée du premier tour

Résultats, réactions, commentaires, analyses : suivez en direct la soirée du premier tour des élections régionales et départementales à Paris et en Ile-de-France.

Le coup d'envoi des élections régionales et départementales a été donné ce dimanche matin à 08h00, heure d'ouverture des bureaux de vote à Paris et dans toute l'Ile-de-France. Pas de départementales à Paris , on ne vote que pour les régionales. Onze listes sont en présence pour cette élection. Tout au long de cette soirée France Bleu Paris vous fait vivre ces deux élections avec des résultats, des commentaires et des analyses.

Ce qu'il faut retenir

A Paris, ce taux de participation à 17h00 pour les élections régionales était de 22,25%, c'est près de 11 points moins qu'en 2015 (33,38%).

En Ile-de-France, le taux de participation pour les régionales était de 21,97%, c'est presque 14 points de moins qu'en 2015 (35,65%)

Suivez en direct le fil de cette soirée électorale

19h15 : c'est dans le Grand Est (21,73%) et en Ile-de-France (21,97%) que la participation est la plus basse à 17h00 selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et la Chaîne parlementaire.

17h00 : le taux de participation pour ces élections est nettement en baisse par rapport à 2015. C'est en Essonne que l'écart est le plus important avec plus de 20 points de différence.