Les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 27 juin 2021 pour le second tour des élections régionales et départementales. Découvrez les résultats, les premières réactions et les analyses sur France Bleu.

DIRECT - Élections régionales et départementales : suivez la soirée du second tour sur France Bleu

Second tour des élections régionales et départementales à Corte (Corse), le 27 juin 2021.

Les électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes ce dimanche 27 juin 2021 pour le second tour des élections régionales et départementales. Comme lors du premier tour, le taux d'abstention reste très élevé, 65,7% (66,7% le 20 juin), selon les estimations d'Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et LCP-Assemblée nationale/Public Sénat.

L'essentiel

► Découvrez les résultats dans votre région grâce à notre carte de France interactive

► Découvrez les résultats dans votre département grâce à notre carte de France interactive

Le direct

19h47 : Des 13 régions métropolitaines, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) est la seule à connaître un duel qui s'annonce très serré, entre les frères ennemis Thierry Mariani (ex-LR devenu RN) et Renaud Muselier (LR). La participation lors de ce second tour a connu un léger rebond de deux points par rapport au premier tour.

19h42 : Le taux d'abstention s'élève à 65,7% selon les estimations d'Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et LCP-Assemblée nationale/Public Sénat.

19h39 : Enjeux, mode de scrutin : l'essentiel sur le second tour des élections régionales et départementales dans cet article.

19h38 : Quelles sont les compétences des départements ? On vous récapitule tout dans cet article.

19h37 : Quelles sont les compétences de la région ? On vous récapitule tout dans cet article.

Les compétences de la région © Visactu

19h35 : Petit rappel concernant le mode de scrutin de ces départementales. Au second tour, la majorité relative (le plus grand nombre de voix) suffit pour être élu, voici notre article.

19h33 : Petit rappel concernant le mode de scrutin de ces régionales. La liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour. La liste arrivée en tête est donc quasiment assurée de détenir la majorité au sein du conseil régional.

19h31 : Les premiers résultats seront connus à 20h. À 17h,le taux de participation s'élevait à 27,89 %.

19h30 : Bonsoir et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble la soirée électorale et découvrir les résultats du second tour des élections régionales et départementales.