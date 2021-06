Les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 27 juin 2021 pour le 2d tour des élections régionales. D'après les premières estimations, Loïg Chesnais-Girard, actuel président de la région Bretagne est en tête du second tour avec 29,8 % des voix.

DIRECT - Élections régionales : Loïg Chesnais-Girard (PS/PCF/DIVECO) en tête du second tour (estimations)

L'essentiel

• Premières estimations de ce second tour, d’après le sondage le Ipsos/Sopra Steria pour Radio France :

Loïg Chesnais-Girard (PS/PCF/DIVECO) : 29,8 %

Isabelle Le Callennec (LR) : 22,1 %

Claire Desmares-Poirrier (EELV) : 19,8 %

Thierry Burlot (LREM/MoDem/UDI) : 14,9 %

Gilles Pennelle (RN) : 13,4 %

• Au niveau national, à 17h, la participation est de 27,89 %. Retrouvez les taux de participation à 17h pour tous les départements bretons.

Les résultats

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le ministère de l'Intérieur.

► Pour les élections départementales, retrouvez toutes les infos en cliquant sur le département de votre choix : Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan.

Suivre notre direct du 2d tour en Bretagne

19h45 : Voici les choses à savoir concernant le scrutin de ces élections régionales.

Mode de scrutin Régionales - Visactu

19h30 : Education, transports… On vous détaille toutes les compétences de la région Bretagne ici.

19h15 : Avant les premières estimations de ce second tour à 20h, voici quelques informations sur la Région Bretagne et ses compétences. La Bretagne compte 3,3 millions d'habitants. La Région est composée de 1200 communes. Elle est une des régions de France dont la population grandit le plus vite. A Rennes, siège du Conseil régional, débattent 83 conseillers régionaux élus au suffrage universel direct.

19h00 : Bonjour et bienvenue pour cette soirée spéciale second tour des Régionales en Bretagne.