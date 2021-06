DIRECT - Elections régionales dans les Hauts-de-France : Xavier Bertrand l'emporte au second tour

Les électeurs et les électrices étaient appelés à voter ce dimanche 27 juin 2021 pour le second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France. Découvrez les résultats, les premières réactions et les analyses dans les Hauts-de-France.

Qui sera le prochaine président ou la prochaine présidente de la région Hauts-de-France ? Les électeurs étaient appelés à faire leur choix ce dimanche 27 juin à l'occasion du second tour des élections régionales.

L'essentiel

Les résultats à partir de 20h

Première estimation Ipsos-Sopra Steria dès 20h

L'abstention devrait atteindre 66,8% dans les Hauts-de-France selon Ispos-Sopra Steria

Taux de participation à 17h : 27,39% dans les Hauts-de-France, 25,45% dans le Nord et 28,36% dans le Pas-de-Calais.

Les résultats

Découvrez les résultats du second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France. Ils nous parviennent au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur.

Notre direct

20h00 : Xavier Bertrand l'emporte au second tour dans les Hauts-de-France avec 53% des voix, selon une première estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu. Il devance très nettement Sébastien Chenu (RN) qui recueille 25,6% et Karima Delli (EELV-PS-LFI) qui totalise 21,4%

19h33 : Soirée intimiste au QG de Karima Delli à Lille. La tête de liste de l'union de la gauche et des écologistes a choisi une petite salle de Wazemmes pour le second tour des régionales. À cause de la jauges sanitaire, il n'y a pas de militants. Seuls les colistiers et les colistières sont là.

19h30 : Dans une demi heure, vous saurez qui a remporté les élections régionales dans les Hauts-de-France, grâce à une première estime Ipsos Sopra Steria. Dans les QG des candidats, les militants arrivent progressivement et sont dans l'attente. C'est le cas à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais où Sébastien Chenu, le candidat du Rassemblement national est arrivé.

18h40 : L'abstention devrait atteindre 66,8% dans les Hauts-de-France selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu. Un chiffre quasi identique au premier tour. Seulement un électeur sur trois est allé voter ce dimanche dans notre région.

18h30 : A partir de 20h, nous connaitrons la première estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu. En attendant, le seul chiffre à notre disposition, c'est le taux de participation. A 17h, il était 27,39% dans les Hauts-de-France. Il atteignait 25,45% dans le Nord et 28,36% dans le Pas-de-Calais. Ce qui veut dire que seulement un électeur sur quatre s'était déplacé pour voter à cette heure. Un chiffre quasi identique à celui du premier tour.

Dans l'isoloir d'un bureau de vote à Lille © Radio France - Eric Turpin

18h25 : Dans les Hauts-de-France, trois listes s'affrontent pour ce second tour. La première est conduite par Xavier Bertrand, président sortant divers droite de la région. Il est arrivé en tête du premier tour avec 41,4% dimanche dernier. La deuxième liste est menée par Sébastien Chenu, candidat du Rassemblement national. Il a totalisé 24,4% des suffrages. Enfin, Karima Delli dirige la troisième liste. Une liste d'union de la gauche et des écologistes. Elle a recueilli 19% au premier tour.

18h20 : Bonsoir et bienvenue sur ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France. Les bureaux de vote sont désormais fermés dans les Hauts-de-France, sauf à Lille où les électeurs ont jusqu'à 19h pour voter.