DIRECT - Régionales en Occitanie : suivez la soirée du premier tour

Les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 20 juin 2021 pour le premier tour des élections régionales. Découvrez les résultats, les premières réactions et les analyses en Occitanie. Soirée à vivre en direct sur France Bleu.

Le premier tour des élections régionales a lieu ce dimanche 20 juin. Le second tour se déroulera dimanche prochain, le 27 juin. Les électeurs vont renouveler les membres du Conseil régional d'Occitanie. Il y a neuf listes candidates.

L'essentiel

Les résultats sont connus à partir de 20h.

Les bureaux de vote ferment à 18h, sauf dans plusieurs grandes villes où la fermeture est fixée par arrêté préfectoral à 20h.

L'abstention est estimée à 61,4% en Occitanie selon l'institut Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et La Chaîne Parlementaire. C'est près de 14 points de plus qu'en 2015.

Les résultats

Les résultats nous parviennent au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur.

Retrouvez toutes les informations sur les élections départementales en cliquant sur le département de votre choix : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

La soirée électorale en direct

18h40 : Le taux d'abstention en Occitanie est estimé à 61,4%, selon Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et La Chaîne Parlementaire. Il était de 47,7% en 2015. C'est donc près de 14 points d'abstention en plus comparé à il y a six ans. Moins de quatre électeurs sur dix ont voté dans la région.

18h30 : Le taux d'abstention nationale est estimé à 66,1%, selon Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et La Chaîne Parlementaire.

18h05 : Il faudra attendre 20 heures pour connaitre les premiers résultats. Seul chiffre dont on dispose pour le moment, c'est le taux de participation. À 17h, au niveau national, il atteignait 26,72%.

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais fermés partout en Occitanie sauf dans les grandes villes de France où les électeurs ont jusqu'à 20h pour glisser leur bulletin dans l'urne.

18h00 : Bonsoir et bienvenue pour ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du 1er tour des élections régionales en Occitanie.

17h00 : Le taux de participation en Occitanie à 17h atteint 31,71%. Les préfectures publient leur taux de participation à 17h :

