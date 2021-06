Élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez, le président sortant LR, l'emporte largement

Les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 27 juin 2021 pour le second tour des élections régionales et départementales. En Auvergne-Rhône-Alpes, selon les premières estimations, le président sortant Les Républicains, Laurent Wauquiez, remporte largement la région avec 55% des suffrages.

Le président sortant, Laurent Wauquiez, bénéficie de la "prime au sortant" et est largement réélu à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'essentiel

Cliquez ici pour rafraîchir cette page.

Les premières estimations, à 20h00, donnent Laurent Wauquiez, le président sortant LR vainqueur avec 55% des voix.

Il y avait trois têtes de listes en Auvergne-Rhône-Alpes au second tour : Laurent Wauquiez (LR), Fabienne Grebert (écologistes et union de la gauche), Andréa Kotarac (RN).

Les derniers bureaux de vote ont fermé en France à 20h00.

Pas de sursaut démocratique pour ce second tour, le taux de participation à 17h00 était en légère hausse dans tous les départements de la région.

Les élections départementales : dans l'Ain, en Ardèche, dans le Cantal, dans la Drôme, en Isère, dans la Loire, en Haute-Loire, dans le Puy-de-Dôme, dans le Rhône (hors Lyon), en Savoie et en Haute-Savoie.

Les résultats près de chez vous

Les résultats seront disponibles au fur et à mesure de leur publication par le ministère de l'Intérieur.

La soirée électorale du second tour en Auvergne-Rhône-Alpes

20h00. À 20h00, les premières estimations donnent Laurent Wauquiez vainqueur. Le président sortant LR rassemblerait 55,9% des suffrages, devant la candidate écologiste Fabienne Grebert (EELV/PS/PCF/LFI/Gen.s) qui rassemble 32,7% des voix et Andréa KOTARAC (RN), dont le score évolue très peu avec 11,4% des voix.



À 20h00, les premières estimations donnent Laurent Wauquiez (LR, largement vainqueur en Auvergne-Rhône-Alpes. © Radio France - Xavier Louvel

18h00. La participation à 17 heures. En milieu d'après-midi, le taux de participation national est de 27,89 %. En Rhône-Alpes, le taux de participation était de 30,19% dans la Drôme et 40,75 an Ardèche, ces deux départements ayant voté davantage qu'ailleurs en France. En Isère, 24,32% des électeurs s'étaient rendus au urnes, contre 21,04% en Haute-Savoie, 28% en Savoie, 25,51%. dans la Loire, 31,76% en Haute-Loire. En Auvergne, il était de 29,31% dans l'Allier, 32,85% dans le Cantal et de 24,99 % dans le Puy-de-Dôme.

17h50. Bonjour et bienvenue sur ce direct. Nous mettrons à jour ici les principales informations liées au second tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures dans nos onze départements et dans la Métropole de Lyon.